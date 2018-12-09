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Mısır'da Afrika ülkelerinin katılımıyla askeri tatbikat

09 Aralık 2018 Pazar 23:10
Mısır'da Afrika ülkelerinin katılımıyla askeri tatbikat

KAHİRE (AA) - Mısır'da, Afrika ülkelerinin katılımıyla düzenlenen ortak askeri tatbikat başladı.

Mısır ordu sözcüsü Albay Tamir er-Rufai, yaptığı yazılı açıklamada, Mısır, Sudan, Nijerya ve Burkina Faso ordularının katılımıyla terörle mücadele askeri tatbikatının başladığını belirtti.

Ülkenin batısındaki Muhammed Necib Askeri Üssü'nde yapılan tatbikatın 14 Aralık'a kadar süreceğini aktaran Rufai, tatbikatın terör tehditlerine karşı mücadele, rehine kurtarma operasyonları gibi çeşitli konularda yeterliliği artırma amacı taşıdığını kaydetti.

Albay Rufai, tatbikatın ayrıca söz konusu ülkelerin özel kuvvetleri arasında iş birliği ve uyumu artırma hedefi taşıdığını da belirtti.

Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 23:10
  1. askeri tatbikat
  2. Kahire
  3. Mısır

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