0553 313 94 23

Mısır'da AA ve TRT sitelerine erişim engeli

Mısır'da Muhammed Mursi'nin vefatının ardından AA ve TRT'nin internet sitelerine girişler engellendi

18 Haziran 2019 Salı 15:48
Mısır'da AA ve TRT sitelerine erişim engeli

KAHİRE (AA) - Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin (67) dün mahkeme salonunda vefat etmesinin ardından, Mısır genelinde Anadolu Ajansı (AA) ve TRT'nin internet sitelerine erişim engellendi.

Konuyla ilgili resmi makamlardan herhangi bir açıklama yapılmazken, ülkede her iki kurumun da internet sayfalarına girilemiyor ve mobil erişim de sağlanamıyor.

Mısır devlet televizyonunun dün Muhammed Mursi'nin vefat ettiğini duyurmasının ardından İçişleri Bakanlığı ülkede "teyakkuz" ilan etmişti.

- Mahkeme salonunda vefat etti

Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi (67) dün, yargılandığı kamuoyunda "Vadi en-Natrun Hapishanesinden kaçış ve Hamas adına casusluk" olarak bilinen davanın duruşması esnasında hayatını kaybetti.

Devlet televizyonu Mursi'nin mahkeme salonunda geçirdiği baygınlığın ardından hayatını kaybettiğini duyurdu.

Mursi'nin vefatının ardından İçişleri Bakanlığı ülke genelinde "teyakkuz" durumu ilan etti. Gece saat 11'den sonra da Kahire'deki iş yerleri ve kafeler kapatıldı.

Mursi'nin naaşı bu sabah yerel saatle 05.00'de yalnızca ailesi ve avukatının katılımıyla başkent Kahire'nin doğusunda, Medinet'un Nasr semtindeki Müslüman Kardeşler Teşkilatının (İhvan) mürşitlerinin defnedildiği kabristanlıkta da toprağa verildi.

Muhammed Mursi, eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'i istifaya zorlayan 2011 yılındaki halk devriminin ardından 2012'de ülke tarihinde demokratik yollarla göreve gelen ilk Cumhurbaşkanı olmuştu.

Mursi, 3 Temmuz 2013'te dönemin Savunma Bakanı ve ardından Cumhurbaşkanı olan Abdulfettah es-Sisi tarafından gerçekleştirilen askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılmıştı.

Mısır devlet televizyonunda, "Muhammed Mursi'nin iyi huylu bir tümörü bulunduğu, sürekli tıbbi gözetim altında olduğu ve ölümünün kalp krizinden kaynaklandığı" ifade edilmişti.

Mısır Başsavcısı Nebil Sadık tarafından dün yapılan yazılı açıklamada ise Mursi'nin hastaneye getirildiğinde vefat etmiş olduğu ve vücudunda yakın zamanda meydana gelen herhangi bir yaralanma olmadığı belirtilmişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 15:48
  1. AA
  2. engeli
  3. G
  4. giriş
  5. Mısır
  6. site
  7. TRT

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sultangazi'de toplu açılış töreni
    1. Sultangazi'de toplu açılış töreni
    2. Bakan Pekcan, İngiliz Bakan Fox ile..
    3. Fındık dalından yapılan ok ve yaylar..
    4. Fransa’da 2 Türk çocuğa çarpıp kaçan..
    5. MİAD’lı kadınlar Battalgazi’yi gezdi
    6. Huzurevinde kalan babalar unutulmadı
    7. Turistlerin su parkı eğlencesi
    8. İçişleri Bakanı Soylu'dan İmamoğlu..
    9. Müslüman Kardeşler Teşkilatının önemli..
    10. İdo ilk seferini yaptı
    11. CHP TBMM Grup Toplantısı
    12. Yalçın Topçu’dan Kırgızistan..
    13. Mursi için Manyas ve Sındırgı’da..
    14. Uzungöl’ü görenler gözlerine inanamadı
    15. Mursi’nin şehadetine AK Parti’den tepki
    16. Taşkesenligil, Yurt Müdürleri ile..
    17. Yurt çatısına sıkışan yavru martıyı..
    18. Ahşap eserler için çalışmalar başladı
    19. Mursi için gıyabi namazı kılındı
    20. Eskişehir’de Mursi için gıyabi cenaze..
    21. Bakan Varank, İngiliz Bakan Fox ile..
    22. Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı
    23. Süt aldığı aracın önünden karşıya..
    24. Erdoğan: "Ne diyorlar, 'Bize para..
    25. Bakan Pekcan Irak yolcusu
    26. MTSO ve ŞUTSO, ‘Kardeş Oda’ protokolü..
    27. Mursi için gıyabi cenaze namazına..
    28. Mursi için Çorum’da gıyabi cenaze..
    29. CHP Grup Toplantısı
    30. GRAFİKLİ - ABD Orta Doğu'daki askeri..
    F-35 uçaklarının üreticisinden flaş Türkiye açıklaması!
    F-35 uçaklarının üreticisinden flaş Türkiye açıklaması!
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    Yalan makinesi Ekrem'den program sonrası dikkat çeken VIP fotoğrafı
    Yalan makinesi Ekrem'den program sonrası dikkat çeken VIP fotoğrafı
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!

    Günün Karikatürü

    18 Haziran 2019
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...
    PKK'nın siyasi kolu HDP'den ortak yayın açıklaması
    PKK'nın siyasi kolu HDP'den ortak yayın açıklaması