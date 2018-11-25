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Mısır'da Başsavcı Hişam suikastinde 9 kişiye idam kararı onaylandı

Mısır'da 2015 yılında Başsavcı Hişam Berekat'a düzenlenen suikastten sorumlu olduğu düşünülen 9 kişiye verilen idam cezaları, yüksek mahkeme tarafından onaylandı.

25 Kasım 2018 Pazar 16:21
Mısır'da Başsavcı Hişam suikastinde 9 kişiye idam kararı onaylandı

Mısır'da yüksek mahkeme, Başsavcı Hişam Berekat'a düzenlenen bombalı saldırıdan sorumlu olduğu gerekçesiyle 9 kişiye verilen idam cezalarını onayladı.

Mısır resmi ajansı MENA'da yer alan habere göre, Yargıtay 2015 yılında Başsavcı Hişam Berekat'a düzenlenen suikast davasında yargılanan 9 sanık hakkında verilen idam cezalarını onayladı.

Ülkede, yargının son aşaması olarak bilinen Yargıtay'da verilen kararlar nihai olarak kabul ediliyor.

Öte yandan sanıklar, duruşma sırasında kendilerine yöneltilen suçlamaları reddederek, ifadelerinin "gözaltında işkence"yle alındığını belirtti.

İhvan yetkilisinin oğlu da idama çarptırılanlar arasında

Yargı kaynaklarından alınan bilgiye göre idam kararları kesinleşenler arasında Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın (İhvan) en yüksek icra heyeti olarak bilinen Rehberlik Ofisi üyesi Muhammed Taha Vehdan'ın oğlu Ahmed Taha Vehdan da bulunuyor.

İdama mahkum edilenler arasında gıyabında yargılanan İhvan Şura Meclisi Üyesi Muhammed Cemal Haşmet ve Sağlık Bakanlığı eski Sözcüsü Yahya Musa da yer alıyor.

6 kişinin idam kararı müebbete çevrildi

Öte yandan mahkeme, daha önce haklarında idam kararı verilmiş olan 6 kişinin cezasını müebbet hapis cezasına çevirdi.

Hişam Berekat'a suikast davasında sanık olarak 67 kişi Kahire Ceza Mahkemesine sevk edilmişti.

Mahkeme, Temmuz 2017'deki duruşmasında 15'i mahkemede hazır olan 28 kişi hakkında idam kararı vermişti.

Haber Tarihi: 25 Kasım 2018 Pazar 16:21
  1. Başsavcı Hişam Berekat
  2. idam cezaları
  3. MENA
  4. Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan)
  5. Rehberlik Ofisi üyesi Muhammed Taha Vehdan
  6. Ahmed Taha Vehdan
  7. İhvan Şura Meclisi Üyesi Muhammed Cemal Haşmet
  8. Sağlık Bakanlığı eski Sözcüsü Yahya Musa
  9. Hişam Berekat
  10. Kahire Ceza Mahkemesi

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