Mısır’da 9 gencin idamı Büyükelçilik önünde protesto edildi

Mısır’da işkenceye maruz bırakılarak, üzerlerine atılı suçlar işkence yöntemleriyle zorla kabul ettirilen 9 gencin darbeci Sisi yönetimi tarafından idam edilmesi, Ankara’da sivil toplum kuruluşları tarafından Mısır Büyükelçiliği önünde siyah çelenk konularak sloganlar eşliğinde protesto edildi.

Mısır’da 2015 yılında Başsavcı Hişam Berekat’a düzenlenen bombalı saldırının planlayıcıları oldukları iddiasıyla tutuklanan 9 genç önceki gün idam edildi. İşkenceye maruz kalarak suçu zorla kabul etmeleri sağlanan sanıkların idamının durdurulması için Uluslararası Af Örgütü harekete geçti ancak başarılı olamadı. İdam edilen gençler arasında Müslüman Kardeşler Teşkilatı’nın en yüksek icra heyeti olarak bilinen Rehberlik Ofisi üyesi Muhammed Taha Vehdan’ın oğlu Ahmed Taha da yer aldı.

"İnsanlık ölürken hala kör ve sağırsınız"

Yaşanan gelişmeler Ankara’da sivil toplum kuruluşları tarafından protesto edildi. Mısır Büyükelçiliği önüne siyah çelenk bırakan vatandaşlar, "Bir Musa gelecek, firavunu yenecek" şeklinde sloganlar attı.

Uluslararası İnsan Hakları ve Demokrasi Derneği Başkanı Remzi Çayır, "Bütün dünyaya sesleniyoruz. Myanmar’da, Afganistan’da kör ve sağırdınız. Irak’ta bir filmi seyreder gibi sıcak yataklarınızda insanlık dramını seyrettiniz. Bugün Mısır’da, Kudüs’de başka coğrafyalarda insanlık ölürken hala kör ve sağırsınız. Bütün dünyayı ve insan hakları savunucularını, demokrasiye inanmış insanları, Mısır’daki vahşet karşısında ses çıkarmaya davet ediyoruz. Sisi’ye de buradan sesleniyoruz. Artık zulmün yeter. Cinayetleri durdurun. Elinizdeki kanlar, sizi bu dünyada cehenneme götürecektir. Masum ve mazlum insanları öldürerek, idam ederek, iktidarınızı nereye kadar sürdüreceksiniz? Cinayet işlemekten ve işkence etmekten vazgeçin" dedi.

Ankara İnanç Özgürlü Platformu’da Büyükelçilik önünde eylem yaptı. Platform Sözcüsü Mustafa Sinan, "Darbeci Mısır kukla yönetimi bu hafta 9 genç kardeşimizi şehit etti. Kana susamış vampirler durmuyorlar. Artık bu diktatör rejim kendinden önceki yöneticiler gibi Seyit Kutup’ları, Hasan El Benna’ları, asmaya devam ediyorlar. Bütün dünya üç maymunu oynamaya, Sisi ile görüşmeye devam ediyor. Sisi arkasına aldığı şeytan üçgeni ABD, İngiltere ve Siyonist İsrail güvenerek zulmünü devam ettiriyor. Artık bu dünyada Mısırlı bir ihvan olabilmek yok. Bu rejim firavunlara taş çıkaracak dereceye geldi. Artık aramızdaki bu kavgaları kırgınlıkları bir tarafa bırakıp küfre karşı hep beraber çalışalım. Küfre destek veren bütün Müslüman ülkelerin yöneticilerini de deşifre edelim. Cennet boş değil, cehennem lüzumsuz değil" diye konuştu.