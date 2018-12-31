Mısır'da 80 kiliseye daha ruhsat verildi

KAHİRE (AA) - Mısır'da daha önce inşa edilen "kaçak" durumundaki 80 kilise için daha imar affı getirilerek ruhsat verildi.

Mısır hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Mustafa Medbulli başkanlığında 2016 yılında kurulan "Kiliselerin Yasal Durumunu Düzeltme Komisyonu" ile yapılan görüşmede 80 kilise için daha imar affı getirildiği belirtildi.

Açıklamada, Şubat 2018'den bu yana ülke genelinde kilise ve kiliselere ait 588 binaya imar affı getirilerek ruhsat verildiği duyuruldu.

İmar affı ile ilgili kararda, "ruhsat verilen yapılarda gerekli bütün yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve kiliselerin mülkiyetinde Mısır devletinin sahip olduğu oranın korunması" gibi maddelerin yer aldığı bildirildi.

Mısır'da 2016 yılında kabul edilen yeni yasanın ardından, ülke genelinde Ortodoks, Katolik ve Protestan mezheplerine ait 3 bin 730 kilise ve bunlara ait binalar için imar affı başvurusunda bulunulmuştu.

Devrik Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek döneminde yeni kiliselerin yapımına ruhsat verilmediği gibi eski kiliselerin onarımına da müsaade edilmiyordu.

Resmi rakamlarına göre, Mısır nüfusunun yüzde 10'unu Hristiyanlar oluşturuyor. Ancak Mısır Ortodoks Kilisesi, ülkede çoğunluğunu Ortodoksların oluşturduğu 15 milyon Hristiyan bulunduğunu öne sürüyor.

Mısır İstatistik Kurumu verilerine göre ülkenin toplam nüfusu 104 milyon.