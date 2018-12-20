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Mısır'da 8 silahlı militan öldürüldü

20 Aralık 2018 Perşembe 16:14
Mısır'da 8 silahlı militan öldürüldü

KAHİRE (AA) - Mısır güvenlik güçleri başkent Kahire ve Giza kentinde düzenlenen iki ayrı operasyonda 8 silahlı militanı etkisiz hale getirdi.

Mısır İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, öldürülenlerin Hristiyanların Noel Bayramı kutlamalarına saldırı hazırlığı yapan "Hasm Hareketi" mensubu oldukları belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Kahire'nin doğusunda bir hücre evine yapılan baskında 4 kişinin gözaltına alındığı, evde yapılan aramalarda çok sayıda silah ve mühimmat bulunduğu aktarıldı.

Konuyla ilgili bağımsız kaynaklardan henüz açıklama yapılmadı.

Mısır muhalifleri, güvenlik güçleri tarafından yapılan bu tür operasyonları “tasfiye” olarak nitelendirirken, hükümet terörle mücadele kapsamında değerlendiriyor.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 16:14
  1. 8 Militan
  2. etkisiz
  3. hale getirildi
  4. Mısır

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