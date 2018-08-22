Mısır'da 621 parça antik para ele geçirildiği açıklandı

Mısırİçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, tarihi eserler ve turizm biriminde görevli polislerin, satmak amacıyla elinde 621 parça tarihi eser para bulunan bir kişiyi Şarkıyye ilinde yakaladığı belirtildi.

El konulan tarihi eser paraların antik Roma-Yunan dönemine ait olduğu ifade edilen açıklamada, gözaltına alınan kişinin de paraları satmak için elinde bulundurduğunu itiraf ettiği aktarıldı.

Mısır Tarihi Eserler Bakanlığı Ağustos 2017'de yaptığı açıklamada, son 50 yılda yaklaşık 33 bin tarihi eserin kaybolduğunu bildirmişti.