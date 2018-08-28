0553 313 94 23

Mısır'da 6 kişiye idam kararı verildi

Kahire Ceza Mahkemesi, "şiddet olaylarına karışmak ve adam öldürmek" suçlamasıyla yargılanan 6 kişi hakkında idam kararı verirken, 2 sanığa da müebbet (25 yıl) hapis cezası verdi.

28 Ağustos 2018 Salı 16:23
Mısır'da 6 kişiye idam kararı verildi

Mısır'da mahkeme "şiddet olaylarına karışmak ve adam öldürmek" suçlamasıyla yargılanan 6 kişi hakkında idam kararı verdi.

Yargı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Kahire Ceza Mahkemesi, tutuklu yargılanan 6 sanığın idamına, 2 sanığın ise müebbet (25 yıl) hapsine hükmetti.

Mahkeme aynı davada yargılanan bir sanığın 5 yıl hapsine hükmederken çocuk yaştaki (18 yaş altı) üç sanıktan ikisi için 3'er yıl diğeri için ise 15 yıl hapis kararı verdi.

SANIKLAR SUÇLAMALARI REDDETTİ

Kahire'nin kuzeyindeki Kalyubiyye vilayetinde 2016'da bir güvenlik noktasına düzenlenen saldırıyla ilişkili oldukları ileri sürülen söz konusu sanıklar "şiddete karışmak ve adam öldürmek" suçlamasıyla yargılanıyordu.

Savcılık ayrıca sanıklara "devlet kurumlarına saldırı hedefiyle terör örgütü kurmak, Hristiyan vatandaşlara saldırmak, ruhsatsız silah ve mühimmat bulundurmak ve polis öldürmek" gibi suçlamalar yöneltirken sanıklar ise bu suçlamaların tümünü reddetti.

İLK DURUŞMA 2017'DE GÖRÜLMÜŞTÜ

12 sanıklı davanın ilk duruşması Mart 2017'de görülmüştü. Mısır yasalarına göre sanıklar 60 gün içinde bu karara itiraz edebiliyor.

Mısır'da 3 Temmuz 2013'teki askeri darbenin ardından yüzlerce tutuklu ve firari durumundaki muhalif hakkında idam kararı verildi. Haklarında idam kararı verilen kişilerden şu ana kadar 19'u geçen aralık ve ocak aylarında olmak üzere bugüne kadar toplam 27 kişinin cezası infaz edildi.

Haber Tarihi: 28 Ağustos 2018 Salı 16:23
  1. Kahire Ceza Mahkemesi
  2. idam kararı
  3. Mısır

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çocukları kendisine gösterilmeyen baba intihara kalkıştı!
    1. Çocukları kendisine gösterilmeyen baba..
    2. Kafası parmaklıklara sıkışan minik kız..
    3. Hava kirliliği zekayı geriletiyor! 32..
    4. Roma gol attı, hocası elini kırdı!
    5. Gomis'in yıllık kazanacağı para dudak..
    6. İYİ Partili Başkanı isyan etti: Bizi..
    7. İspanya'da göçmenler gözaltına alındı!
    8. Merkez Bankası'ndan dolar hamlesi
    9. Çanakkale'de 101 kaçak göçmen yakalandı!
    10. AB'den Donald Trump'a sert uyarı..
    11. Trump bu kez Google'a sardı... Bakın..
    12. Fuat Oktay, ATO heyetini Beştepe'de..
    13. Rusya'nın Türkiye maçı aday kadrosu..
    14. Mısır'da 6 kişiye idam kararı verildi
    15. İnsanların güvenliği için kendi canını..
    16. Bolu’da canını hiçe saldı, otoyoldan..
    17. Ronaldo Enes Ünal'ın patronu olacak
    18. Pendik'te çocuk parkında ateş açan..
    19. İBB 7 ayda 110 ülkeden 5 bin yabancı..
    20. AB'den Trump'a uyarı! 'Hızla yanıt..
    Türk Savunma Sanayii Çin basınında! 'ABD saldırsa da ekonomiyi kurtaracak'
    Türk Savunma Sanayii Çin basınında! 'ABD saldırsa da ekonomiyi kurtaracak'
    Macron yine saldırdı! 'Erdoğan Türkiye'si ile Atatürk Türkiye'si aynı değil'
    Macron yine saldırdı! 'Erdoğan Türkiye'si ile Atatürk Türkiye'si aynı değil'
    Ekonomi Bakanlığı önerdi, Rusya bölünüyor!
    Ekonomi Bakanlığı önerdi, Rusya bölünüyor!
    Körfez'de büyük gerginlik! "ABD'nin orada işi yok"
    Körfez'de büyük gerginlik! "ABD'nin orada işi yok"
    TRT'den alkış alan tavır! Yayından kaldırdılar
    TRT'den alkış alan tavır! Yayından kaldırdılar

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    AK Parti'nin yerel seçim anketi
    AK Parti'nin yerel seçim anketi
    Başkan Erdoğan'dan İran'a kritik ziyaret
    Başkan Erdoğan'dan İran'a kritik ziyaret