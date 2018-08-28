Mısır'da 6 kişiye idam kararı verildi

Mısır'da mahkeme "şiddet olaylarına karışmak ve adam öldürmek" suçlamasıyla yargılanan 6 kişi hakkında idam kararı verdi.

Yargı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Kahire Ceza Mahkemesi, tutuklu yargılanan 6 sanığın idamına, 2 sanığın ise müebbet (25 yıl) hapsine hükmetti.

Mahkeme aynı davada yargılanan bir sanığın 5 yıl hapsine hükmederken çocuk yaştaki (18 yaş altı) üç sanıktan ikisi için 3'er yıl diğeri için ise 15 yıl hapis kararı verdi.

SANIKLAR SUÇLAMALARI REDDETTİ

Kahire'nin kuzeyindeki Kalyubiyye vilayetinde 2016'da bir güvenlik noktasına düzenlenen saldırıyla ilişkili oldukları ileri sürülen söz konusu sanıklar "şiddete karışmak ve adam öldürmek" suçlamasıyla yargılanıyordu.

Savcılık ayrıca sanıklara "devlet kurumlarına saldırı hedefiyle terör örgütü kurmak, Hristiyan vatandaşlara saldırmak, ruhsatsız silah ve mühimmat bulundurmak ve polis öldürmek" gibi suçlamalar yöneltirken sanıklar ise bu suçlamaların tümünü reddetti.

İLK DURUŞMA 2017'DE GÖRÜLMÜŞTÜ

12 sanıklı davanın ilk duruşması Mart 2017'de görülmüştü. Mısır yasalarına göre sanıklar 60 gün içinde bu karara itiraz edebiliyor.

Mısır'da 3 Temmuz 2013'teki askeri darbenin ardından yüzlerce tutuklu ve firari durumundaki muhalif hakkında idam kararı verildi. Haklarında idam kararı verilen kişilerden şu ana kadar 19'u geçen aralık ve ocak aylarında olmak üzere bugüne kadar toplam 27 kişinin cezası infaz edildi.