Mısır'da 54 kişi gözaltına alındı Ülkede "kaos çıkarma" iddiasıyla gözaltına alınanlardan bazılarının Müslüman Kardeşler Teşkilatı mensubu olduğu açıklandı

KAHİRE (AA) - Mısır'da aralarında Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) mensuplarının da bulunduğu 54 kişi gözaltına alındı. Mısır İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede ocak ve şubat aylarında kaos çıkarmayı planladığı iddia edilen, bazıları İhvan mensubu 54 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, yakalanan kişilerle birlikte yurt içinde ve dışında uygulanacak eylem planlarının da ele geçirildiği ifade edildi. Yakalanan kişiler ve ele geçirilen belgelere ilişkin Yüksek Güvenlik Savcılığıyla iş birliği içinde gerekli yasal işlemlerin başlatıldığı kaydedildi. Mısır'da demokratik seçimlerle göreve gelen ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin 3 Temmuz 2013'te askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılmasının ardından birçok kentte darbe karşıtı gösteriler düzenlenmiş, gösterilere katılan çoğunluğu İhvan mensubu binlerce kişi çeşitli gerekçelerle gözaltına alınmıştı. Darbenin ardından göreve gelen Bakanlar Kurulu, 25 Aralık 2013'te İhvan'ı "terör örgütü" ilan etmişti.



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