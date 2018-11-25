THY- Euroleague
0553 313 94 23

Mısır'da 4 bin yıllık firavun mezarı bulundu

25 Kasım 2018 Pazar 00:59
Mısır'da 4 bin yıllık firavun mezarı bulundu

KAHİRE (AA) - Mısır'ın El-Uksur ilinde 4 bin yıllık firavun mezarı bulundu.

Mısır Tarihi Eserler Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Nil Nehri'nin batı yakasında 4 bin yıllık firavun mezarı bulunduğu belirtildi.

Mezarın Tanrı Amon'un eşi Mut'un tapınağında mumyalama işleminden sorumlu din adamı Thaw Rakht If'e ait olduğu kaydedildi.

Mezarın duvarlarında aileden bazı isimlerin yazılı olduğu, içinde de 2 tabut ve 2 ahşap heykelin yer aldığı bilgisi verildi.

Açıklamada ayrıca arkeolojik keşifte Amon Tapınağı Vekili görevinde bulunan "Huri" isimli kişiye ait bir mumyanın daha bulunduğu ifade edildi.

Haber Tarihi: 25 Kasım 2018 Pazar 00:59
  1. firavun mezarı
  2. Mısır

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    15 yaşındaki çocuk, babasını vurdu!
    1. 15 yaşındaki çocuk, babasını vurdu!
    2. Mısır'da 4 bin yıllık firavun mezarı..
    3. Futbol: Barcelona, Madrid..
    4. Van merkezli 6 ilde terör operasyonu
    5. Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan..
    6. Boris Johnson'dan Brexit sorununa..
    7. "Bin Selman'ın ziyareti Cezayir'in..
    8. Süper Lig'e damga vuran maç!
    9. TCDD'ye vagon üreten firma konkordato..
    10. Dev maç öncesi olaylar çıktı! Takım..
    11. İsveç'te İncesaz grubu konser verdi
    12. Hamas heyetinin Mısır temasları sona..
    13. Almanya'da “Avrupa Bilal'ini arıyor”..
    14. GÜNDEM ÖZETİ / 25 Kasım 2018
    15. ABD Senatosu'ndan Trump'a 'Suudi'..
    16. Ateşkesi yine deldi! Esed rejimi..
    17. Körfez’de ihanet yarışı!
    18. Hentbol: EHF Şampiyonlar Ligi
    19. AB'den terör devlet İsrail'e tepki!
    20. Nijerya'daki şiddet olayları
    ABD'den Türkiye'ye misilleme! Tehdit yüklü bir mesaj...
    ABD'den Türkiye'ye misilleme! Tehdit yüklü bir mesaj...
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    Yeniden Refah Partisi'nin listesi ortaya çıktı!
    Yeniden Refah Partisi'nin listesi ortaya çıktı!
    Lüks yatta ahlaksız parti! Arap prensleri, sarhoş oldu
    Lüks yatta ahlaksız parti! Arap prensleri, sarhoş oldu
    Anlaşma sağlandı! Artık tüm camilerde uygulanacak
    Anlaşma sağlandı! Artık tüm camilerde uygulanacak

    Günün Karikatürü

    25 Kasım 2018
    Türk devi satılıyor
    Türk devi satılıyor
    Başkan Erdoğan belediye başkan adaylarını açıklıyor
    Başkan Erdoğan belediye başkan adaylarını açıklıyor