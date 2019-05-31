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Mısır'da 351 tutukluya bayram affı

Ramazan Bayramı nedeniyle çıkarılan şartlı tahliye ve Cumhurbaşkanlığı affıyla 351 mahkum serbest bırakıldı

31 Mayıs 2019 Cuma 16:26
Mısır'da 351 tutukluya bayram affı

KAHİRE (AA) - Mısır'da 351 mahkum Ramazan Bayramı nedeniyle çıkarılan şartlı tahliye ve Cumhurbaşkanlığı affıyla serbest bırakıldı.

Mısır İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, cezaevi komitelerinin yaptığı çalışma sonucu, cumhurbaşkanlığı affının 85 kişiyi kapsadığı, bununla birlikte 266 mahkumun de şartlı tahliye edilmesine karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, aftan yararlananlar arasında siyasi mahkumların olup olmadığı konusuna kamuoyuna bilgi verilmedi.

Bağımsız insan hakları kuruluşları, Mısır’da demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin devrildiği 3 Temmuz 2013 askeri darbesinin ardından, tutuklanan siyasi mahkumların sayısının yaklaşık 40 bin olduğunu tahmin ediyor.

Mısır'da Abdulfettah es-Sisi göreve geldiği Haziran 2014’ten bu yana defalarca af kararı çıkardı. Ancak birkaç istisna dışında Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) üyesi tutuklular söz konusu aflardan yararlanmadı.

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 16:26
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