0553 313 94 23

Mısır'da 3 sanığın idam kararı onaylandı

01 Nisan 2019 Pazartesi 23:57
Mısır'da 3 sanığın idam kararı onaylandı

KAHİRE (AA) - Mısır'da Askeri Yargıtay, 2015 yılında başkent Kahire'de bir emniyet yetkilisini öldürmekle suçlanan 3 kişi hakkındaki idam kararını onayladı.

Yargı kaynaklarından alınan bilgiye göre, söz konusu davada yargılanan sanıkların temyize başvurması üzerine bugün Askeri Yargıtay'da duruşma yapıldı.

Yargıtay, Muhammed Behiyyüddin, Halid Salahaddin ve Usame Abdullah Muhammed isimli sanıklar hakkındaki idam kararı ile aynı davada yargılanan ve daha önce müebbet hapis cezasına çarptırılan 10 sanık hakkındaki hükmü onayladı. Mahmud Muhammed Said isimli sanığın idam cezası ise müebbet hapse çevrildi.

Kahire Ceza Araştırmaları Müdürlüğü Genel Müfettişi Vail Tahun'un 2015'te öldürülmesi olayına karışmakla suçlanan 52 kişi, Ocak 2016'da Başsavcılık tarafından askeri yargıya sevk edilmişti. Kuzey Kahire Askeri Mahkemesi 17 Ocak 2018'de sanıklardan 8'inin (4'ü gıyabi) idam edilmesine, 17'sinin (7'si gıyabi) müebbet hapis cezasına çarptırılmasına hükmetmişti.

Dünya Müslüman Alimler Birliği'nin eski başkanı Yusuf el-Karadavi'nin de gıyaben müebbet hapis cezasına çarptırılanlar arasında yer aldığı davada 26 sanık ise beraat etmiş, Ekim 2016'da vefat eden Müslüman Kardeşler (İhvan) Rehberlik Konseyi üyesi Muhammed Kemal hakkındaki dava da düşmüştü.

- Sisi döneminde 42 kişi idam edildi

Mısır'da Başsavcı Hişam Berekat'a suikast davasında idama mahkum edilen 9 sanığın cezaları, 20 Şubat'ta infaz edilmişti.

Son infazlarla Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin göreve geldiği 8 Haziran 2014'ten bu yana Mısır'da idam edilenlerin sayısı 42'ye yükselmişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Nisan 2019 Pazartesi 23:57
  1. idam
  2. Mısır

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hamas Hareketi'nden Erdoğan mesajı!
    1. Hamas Hareketi'nden Erdoğan mesajı!
    2. "Cemal Kaşıkçı cinayetinin üzerinden 6..
    3. Uyarılar yapılıyor: Sandığınızı..
    4. Siirt’te bir iş yeri yandı
    5. Basra'nın bağımsız idari bölgeye..
    6. DÜZELTME - ''Almanya BM Güvenlik..
    7. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Derdimiz..
    8. "Aşırı sağ, bir gün Fransa'da iktidara..
    9. Kadıköy’de ortaklar arasında silahlı..
    10. Buteflika'dan 'istifa' açıklaması
    11. İstanbul'da seçim bilançosu belli..
    12. İş dünyasının gözü reformlarda
    13. Ömer Çelik: Bir uyumsuzluk var
    14. Guatemalalı mülteci çocuk bakteri..
    15. Emniyet yetkilisini öldürmüşlerdi!..
    16. Saldırıya uğrayan SP'li Akmeşe konuştu!
    17. GÜNDEM ÖZETİ / 2 Nisan 2019
    18. Mısır'da 3 sanığın idam kararı onaylandı
    19. SP’den başkan seçilen adaya saldırı: 3..
    20. Büyük skandal ortaya çıktı! Oy..
    21. Hamas’tan Bolsonaro’nun Ağlama..
    22. Almanya BM Güvenlik Konseyi dönem..
    23. İstanbul Valiliği'nden gözaltı..
    24. Vatandaşlar uyarılıyor! Sandıklarınızı..
    25. Bir ilçe alarmda! Kafesinden kaçtı
    26. Çanakkale’de silahlı saldırı: 1 ölü
    27. Simav Belediyesi Avukat Adil Biçer’e..
    28. Yok böyle bir seçim! 1 oy farkla kazandı
    29. Afrika Birliği'nden Libya'ya uzlaşı..
    30. Abdüllatif Şener'den yerel seçim..
    Ekrem İmamoğlu'ndan yeni açıklama
    Ekrem İmamoğlu'ndan yeni açıklama
    3 oy farkla kazandı
    3 oy farkla kazandı
    İstanbul'daki geçersiz oy sayısı belli oldu
    İstanbul'daki geçersiz oy sayısı belli oldu
    AK Parti'li Fatih Şahin: Ankara'da usulsüzlükler yaşandı
    AK Parti'li Fatih Şahin: Ankara'da usulsüzlükler yaşandı
    Seçimi kazandı, şükür namazı kıldı
    Seçimi kazandı, şükür namazı kıldı

    Günün Karikatürü

    2 Nisan 2018
    Bu manşetleri atanlardan hesap sorulmadığı müddetçe...
    Bu manşetleri atanlardan hesap sorulmadığı müddetçe...
    Binali Yıldırım: Farkın 10 katı iptal oy var
    Binali Yıldırım: Farkın 10 katı iptal oy var