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Mısır'da 3 mahkum daha idam edildi

Polis şefi Nebil Farag'ı öldürmekten idama mahkum edilen 3 kişinin cezası infaz edildi. Mısır'da bir hafta içinde idam edilen mahkum sayısı 6'ya çıktı

13 Şubat 2019 Çarşamba 16:37
Mısır'da 3 mahkum daha idam edildi

KAHİRE (AA) - Mısır'da üst rütbeli bir polis şefini öldürmekle suçlanarak idama mahkum edilen 3 kişinin cezası infaz edildi.

Mısırlı insan hakları savunucularından Ala Abdulmunsif, yaptığı basın açıklamasında, polis şefi Tümgeneral Nebil Farag'ı öldürmekle suçlanan 3 mahkumun bugün idam edildiğini duyurdu.

İdam edilenlerin isimlerinin Muhammed Said Farag, Muhammed Abdussemig Hamede ve Salah Fethi Hasan olduğu belirtildi.

Mısır İçişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili herhangi bir resmi bilgilendirme yapılmazken, mahkumların avukatları veya ailelerinden de açıklama gelmedi.

Yargıtay, kamuoyunda "Kirdase olayları" olarak bilinen davada 3 sanık hakkındaki idam cezasını 20 Ocak 2018'de onamış, aynı davada idama mahkum edilen diğer 4 sanığın cezasını ise müebbet hapse (25 yıl) çevirmişti.

Mısır güvenlik güçleri tarafından başkent Kahire'nin batısındaki Kirdase bölgesine 19 Eylül 2013'te düzenlenen operasyonda polis şefi Tümgeneral Nebil Farag vurularak öldürülmüştü.

- Bir haftada 6 idam

Mısır'da bir hafta içinde idam edilen mahkum sayısı 6’ya çıktı. Mansura İstinaf Mahkemesi'nin eski başkanı Mahmud es-Seyyid el-Murli'nin oğlunu öldürmekten idama mahkum edilen 3 kişi de geçen hafta perşembe günü idam edilmişti.

Abdulfettah es-Sisi'nin cumhurbaşkanı olarak göreve başladığı 2014 yılından bu yana Mısır'da 33 muhalif idam edildi. Ülkede haklarında idam kararı verilmiş ve bütün yargı yolları tükenmiş 59 mahkum daha bulunuyor.

Mısır yasalarına göre, söz konusu 59 mahkumu affetme yetkisi sadece cumhurbaşkanına verilmiş durumda.

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Haber Tarihi: 13 Şubat 2019 Çarşamba 16:37
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