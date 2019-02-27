Mısır’da 25 kişiye mezar olan tren istasyonu görüntülendi Mısır’ın başkenti Kahire’deki Ramses tren istasyonunda çıkan yangın sonucu 25 kişiye mezar olan tren istasyonu görüntülendi.

Mısır’ın başkenti Kahire’deki Ramses tren istasyonunda çıkan yangın sonucu 25 kişiye mezar olan tren istasyonu görüntülendi.

Mısır’ın başkenti Kahire’deki Ramses tren istasyonunda çıkan yangın sonucu 25 kişinin hayatını kaybettiği, 40 kişinin yaralandığı facianın ardından tren istasyonu görüntülendi. Hızlı bir şekilde ilerleyen trenin platforma çarpması sonucu yangının meydana geldiği belirtiliyor.



Mısır Başbakanı tren istasyonunu ziyaret etti

Bölgeyi ziyaret eden Mısır Başbakanı Mostafa Madbouly, sorumluların cezalandırılacağını belirterek, olayla ilgili araştırmanın sürdüğünü aktardı.

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