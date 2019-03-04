Mısır'da 2014'te batan gemide yakınları kaybolan Filistinli ailelerden gösteri

GAZZE (AA) - Mısır'ın İskenderiye kenti açıklarında 2014'te bir göçmen gemisinin batmasının ardından kurtarılanların gözaltına alındığını iddia eden Filistinli aileler, yakınlarının serbest bırakılması talebiyle gösteri düzenledi.



Gazze kentinin batısındaki Mısır Diaspora Merkezi karşısında düzenlenen gösteriye katılanlar, Mısır makamlarından yakınlarının bir an önce serbest bırakılmasını istedi.

Göstericiler, Mısır gemisinin batmasının ardından kurtarılanların gözaltına alındığının ileri sürüldüğü dövizler ve kayıp yakınlarının fotoğraflarını taşıdı.

Söz konusu geminin batmasının ardından kaybolan Filistinli Ahmed Asfur'un annesi Nevval Asfur, AA muhabirine yatığı açıklamada, "Oğlum gemideki yüzlerce kişiyle beraber kayboldu. Mısırlı yetkililerin İskenderi'ye sahilinde onları gözaltına aldığını öğrendik." dedi.

Mısır hükümetini ve Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'ye oğlunu ve diğer arkadaşlarını serbest bırakması ve Gazze Şeridi'ne teslim etmesi çağrısında bulunan Asfur, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'tan da kayıp yakınlarının serbest bırakılması için harekete geçmesini talep etti.



Filistinli Meyrefet Cizavi de Mısır hapishanesindeki oğlu Tamir'in serbest bırakılması için uluslararası insan hakları örgütlerine ve Filistin resmi makamlarına çağrıda bulundu.



Cizavi, "Oğlum 2014'te gemi hadisesinden sonra kayboldu. Mısır hapishanelerinden çıkan birçok mahkum, oğlumu hapishanede gördüklerini söylüyor. Oğlum geleceği için Mısır'dan Avrupa'ya gitmek istiyordu. Ancak gemi battı ve kurtarıldıktan sonra gözaltına alındığını öğrendik." dedi.

Eylül 2014'te Mısır’ın İskenderiye kenti sahilinden hareket eden ve Gazzeli yüzlerce göçmeni taşıyan gemi batmıştı. Gemideki Filistinli göçmenlerin akıbeti halen bilinmiyor.

Mısır, söz konusu göçmenlerin akıbetine ilişkin resmi açıklama yapmadı.



