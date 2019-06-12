Mısır’da 2 minibüs çarpıştı: 14 ölü, 8 yaralı Mısır’ın başkenti Kahire’de iki minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 14 kişi öldü, 8 kişi de yaralandı.

Mısır’ın başkenti Kahire’de iki minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 14 kişi öldü, 8 kişi de yaralandı.

Kahire’nin güney kırsal bulunan Helvan bölgesinde 2 minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 14 kişinin yaşamını yitirdiği ve 8 kişinin de yaralandığı öğrenildi. Kazadan sonra bölgeye çok sayıda ambulans gönderilirken yaralıların bölgedeki en yakın hastanelere kaldırıldığı aktarıldı.

Kazanın ardından açıklama yapan Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Khaled Megahed yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu belirterek, “Yaralıların hepsi şuan ihtiyaç duydukları tedaviyi alıyor” dedi.

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