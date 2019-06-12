0553 313 94 23

Mısır’da 2 minibüs çarpıştı: 14 ölü, 8 yaralı

Mısır’ın başkenti Kahire’de iki minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 14 kişi öldü, 8 kişi de yaralandı.

12 Haziran 2019 Çarşamba 23:21
Mısır’da 2 minibüs çarpıştı: 14 ölü, 8 yaralı

Mısır’ın başkenti Kahire’de iki minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 14 kişi öldü, 8 kişi de yaralandı.


Kahire’nin güney kırsal bulunan Helvan bölgesinde 2 minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 14 kişinin yaşamını yitirdiği ve 8 kişinin de yaralandığı öğrenildi. Kazadan sonra bölgeye çok sayıda ambulans gönderilirken yaralıların bölgedeki en yakın hastanelere kaldırıldığı aktarıldı.


Kazanın ardından açıklama yapan Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Khaled Megahed yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu belirterek, “Yaralıların hepsi şuan ihtiyaç duydukları tedaviyi alıyor” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 23:21
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ankara’da “Rusya Günü” resepsiyonu
    1. Ankara’da “Rusya Günü” resepsiyonu
    2. Rus medyası: Türkiye ve Rusya'nın..
    3. Türkiye'den Burkina Faso'daki terör..
    4. Sudan İngiltere'nin Hartum..
    5. Adıyaman'da otomobil ile traktör..
    6. Fransa Başbakanı Philippe güvenoyu aldı
    7. Sağanak yağış köy yolunun ulaşıma..
    8. AK Parti Grup Toplantısı
    9. Adıyaman’da iki farklı kazada 10 kişi..
    10. AK Parti Grup Toplantısı
    11. Kuşadası Körfezi’nde 22’si çocuk 54..
    12. Aydın İl Turizm Koordinasyon..
    13. Mısır’da 2 minibüs çarpıştı: 14 ölü, 8..
    14. A Milli Kadın Basketbol Takımı..
    15. 10 saniyede 10 bin TL’lik telefon..
    16. Froome kaza yaptı
    17. Kocaeli’de çeşitli suçlardan aranan 5..
    18. Kırıkkale’de trafik kazası: 6 yaralı
    19. Düğünde maganda kurşunuyla başından..
    20. Tokat’ta çamurlu yolda 3 araç..
    21. Evinde tartıştığı arkadaşını pompalı..
    22. Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Türkiye S-400..
    23. Lübnan-İsrail sınır sorunu için çözüm..
    24. Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan..
    25. AK Parti Grup Toplantısı
    26. İnönü Üniversitesinin "karaciğer..
    27. Feyzioğlu hakim ve savcı adaylarıyla..
    28. Eşlerin dedikodusu silahlı kavgaya..
    29. Trump, Hong Kong ile Çin'in..
    30. AK Parti Ordu Milletvekili Taşcı'nın..
    3 anket şirketinden çarpıcı 23 Haziran çıkışı!
    3 anket şirketinden çarpıcı 23 Haziran çıkışı!
    Ünlü istihbaratçı “Gülen İntihar Etti” iddialarını yorumladı: FETÖ'de hırsızlık kavgası var
    Ünlü istihbaratçı “Gülen İntihar Etti” iddialarını yorumladı: FETÖ'de hırsızlık kavgası var
    Ve proje raydan çıktı
    Ve proje raydan çıktı
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    Türkiye'nin F-35'lerine sürpriz talip! "ABD bize satsın" diyorlar...
    Türkiye'nin F-35'lerine sürpriz talip! "ABD bize satsın" diyorlar...

    Günün Karikatürü

    13 Haziran 2019
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş