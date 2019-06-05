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Mısır'da 2 binden fazla mahkuma bayram affı

Ramazan Bayramı dolayısıyla bir haftada ikinci kez çıkarılan af ve şartlı tahliye kararından yararlananların sayısı 2 bin 350'yi geçti

05 Haziran 2019 Çarşamba 21:04
Mısır'da 2 binden fazla mahkuma bayram affı

KAHİRE (AA) - Mısır'da 2 binden fazla hükümlü Ramazan Bayramı dolayısıyla çıkarılan Cumhurbaşkanlığı affı ve şartlı tahliye kararıyla serbest bırakıldı.

Mısır İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı affının 1734 mahkumu kapsadığı, ayrıca 268 hükümlünün de şartlı tahliye edilmesine karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, aftan yararlananlar arasında siyasi mahkumların olup olmadığı konusunda bilgi verilmedi.

Mısır'da geçen hafta da 351 mahkum Ramazan Bayramı nedeniyle çıkarılan şartlı tahliye ve Cumhurbaşkanlığı affıyla serbest bırakılmıştı.

Bağımsız insan hakları kuruluşları, Mısır'da demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin devrildiği 3 Temmuz 2013 askeri darbesinin ardından, tutuklanan siyasi mahkumların sayısının yaklaşık 40 bin olduğunu tahmin ediyor.

Mısır'da Abdulfettah es-Sisi, göreve geldiği Haziran 2014’ten bu yana defalarca af kararı çıkardı. Ancak birkaç istisna dışında Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) üyesi tutuklular söz konusu aflardan yararlanmadı.



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Haber Tarihi: 05 Haziran 2019 Çarşamba 21:04
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