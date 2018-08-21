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Mısır'da 2 binden fazla mahkuma af

Mısır'da 2 bin 376 tutuklu cumhurbaşkanlığı affıyla serbest bırakıldı.

21 Ağustos 2018 Salı 18:16
Mısır'da 2 binden fazla mahkuma af

Mısır'da 2 bin 376 mahkumun cumhurbaşkanlığı affı ile serbest bırakıldığı bildirildi.

Mısır İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, cezaevi komitelerinin yaptığı çalışma sonucu, cumhurbaşkanlığı affının bin 88 kişiyi kapsadığı bunun yanı sıra 661 kişinin de şartlı tahliye edileceği belirtildi. 

Açıklamada ayrıca, borçlarını ödeyemediği için hapiste bulunan 627 kişinin de bayram sebebiyle affedildiği aktarıldı.

Söz konusu af bir ay içinde çıkartılan 3'üncü cumhurbaşkanlığı affı olma özelliğini taşıyor. 3 Ağustos'ta alınan kararla 66, 6 Ağustos'takiyle de bin 118 mahkum serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2018 Salı 18:16
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  3. Mısır
  4. Anadolu Ajansı

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