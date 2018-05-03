Mısır’da 18 Rus kayıp! Güvenlik güçleri suçlanıyor..

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Mısır’da bulunan Rus vatandaşlar, aralarında 8 çocuğun bulunduğu 18 Rus vatandaşının 12 Mart’tan beri kayıp olduğunu söyledi.

“MISIR GÜVENLİK GÜÇLERİ KAÇIRDI”

Kayıp kişilerin arasında dul, çocuk annesi Skiena Bay Sultanov’un da (31) bulunduğunu kaydeden yakınları, Mısır güvenlik güçlerinin bu kişileri kaçırdığını iddia ediyorlar.

Gelen bilgilere göre Sultanov’un akrabalarından Mohamed Ali Gadine ve Soad Khabizova konuyu takip etmek için Rusya’dan Mısır’a ulaştı.

RUS BÜYÜKELÇİLİĞİN TALEBİ KARŞILIKSIZ KALDI

Rus haber sitesi RIA Novosti’nin haberine göre Mısır’daki Rus büyükelçiliğine 18 Rus vatandaşının kayıp olduğu haberi ulaşması üzerine büyükelçilik harekete geçti.

Rusya’nın, Mısır yetkililerinden konuyla ilgili bilgi talep etmesi ve konuyu çözmelerini istemesine rağmen konuyla ilgili herhangi bir dönüş sağlanmadı.

Yaklaşık iki aydır çözülemeyen bu krizin kasıtlı bir şekilde medyaya yansıtılmadığı ve üstünün örtüldüğü düşünülüyor.

ESKİDEN İSTANBUL’DA YAŞIYORDU

Geçtiğimiz yıllara kadar İstanbul’da ikamet ettiği de gelen bilgiler arasında olan Sultanov’un boşanma sebebiyle geçtiğimiz yıl Mısır’a yerleştiği ortaya çıktı.

Sultanov’un boşandığı eski eşi Jadjiev’in ise Türkiye’de bir mülteci olarak hayatını sürdürdüğü öğrenildi.