Mısır'da 156 kiliseye ruhsat verildi

KAHİRE (AA) - Mısır'da daha önce inşa edilen "kaçak" durumundaki 156 kilise için daha imar affı getirilerek ruhsat verildi.

Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, kaçak durumundaki 156 kilise ve bu kiliselere ait binalara imar affı getirilerek ruhsat verildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca Şubat 2018'den bu yana ülke genelinde imar affı getirilen kilise ve kiliselere ait bina sayısının 783'e ulaştığı kaydedildi.

Mısır'da 2016 yılında kabul edilen yeni yasanın ardından, ülke genelinde Ortodoks, Katolik ve Protestan mezheplerine ait 3 bin 730 kilise ve bunlara ait binalar için imar affı başvurusunda bulunulmuştu.

Mısır Başbakanlığı en son 31 Aralık 2018'de 80 kiliseye birden imar affı getirerek ruhsat vermişti.

Devrik Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek döneminde yeni kiliselerin yapımına ruhsat verilmediği gibi eski kiliselerin onarımına da müsaade edilmiyordu.

Resmi rakamlarına göre, Mısır nüfusunun yüzde 10'unu Hristiyanlar oluşturuyor. Ancak Mısır Ortodoks Kilisesi, ülkede çoğunluğunu Ortodoksların oluşturduğu 15 milyon Hristiyan bulunduğunu öne sürüyor.

Mısır İstatistik Kurumu verilerine göre ülkenin toplam nüfusu 104 milyon.