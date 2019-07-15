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Mısır'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliğinde anma programı düzenlendi- AA muhabirlerinin darbe girişimi gecesi çektiği fotoğraflar Kahire Yunus Emre Enstitüsünde sergilendi

15 Temmuz 2019 Pazartesi 20:20
Mısır'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı

KAHİRE (AA) – Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliğinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Törende konuşan Türkiye'nin Kahire Maslahatgüzarı Mustafa Kemalettin Eruygur, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) liderliği tarafından planlanan 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin bir bütün olarak tüm Türk vatandaşlarını, siyasi partileri, seçilmiş Türkiye Cumhurbaşkanını, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini, devlet kurumlarını, kamu yöneticilerini, Türk silahlı kuvvetlerini, hukukun üstünlüğünü ve demokrasiyi hedef aldığını söyledi.

Yaşananların Türkiye'nin bugüne kadar hiç görmediği en büyük ve organize terör saldırısı olarak tarihe geçtiğinin altını çizen Eruygur, "O gece 182'si sivil olmak üzere 251 vatandaşımız şehit olmuş, keza 2 bin 26'sı sivil 2 bin 200 civarında vatandaşımız yaralanmıştır." dedi.

Eruygur konuşmasında, FETÖ'nün küresel ağında gözle görülür bir bozulma yaşandığına dikkati çekerek, örgütün asılsız haberler üzerinden mağduriyet hikayesi yaratmaya, medyada tekrar görünür olmaya ve Türkiye’ye düşman çevrelerle iş birliğini güçlendirmeye gayret ettiğini dile getirdi.

Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği binasında yapılan törene Mısır'daki Türk iş insanları, Türk vatandaşları, Türk kurumlarının temsilcileri ve bazı Mısırlı davetliler katıldı.

- Kahire Yunus Emre Enstitüsünde AA fotoğraf sergisi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Kahire Yunus Emre Enstitüsü avlusunda da Anadolu Ajansı (AA) muhabirlerinin 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde çektiği fotoğraflar sergilendi.

Serginin açılışında konuşan Enstitü Müdürü Emin Boyraz, 3 yıl önce bugün FETÖ'cü hainlerin milletin silahlarını millete karşı kullanma ihanetinde bulunduklarının altını çizdi.

Türk milletinin bu menfur darbe girişimine karşı birleşerek topyekun bir kahramanlık gösterdiğini vurgulayan Boyraz, şunları kaydetti:

"O gece, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla milyonlarca kişi ülkesine sahip çıktı. Yüzlerce vatandaşımız şehit oldu ve binlerce vatandaşımız da yaralandı. 15 Temmuz, Türkiye'nin milli birlik ve demokrasisi adına bir dönüm noktasıydı. Türkiye'nin bu tür hainliklerle sarsılmayacak bir milli birlik içinde olduğu ve demokrasisinin ne kadar güçlü olduğu anlaşıldı."

FETÖ'ye karşı mücadelenin devam ettiğini söyleyen Boyraz, "Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın bu mücadele konusunda duyarlılıklarını ilk günkü gibi sürdürdüklerini görüyoruz. 15 Temmuz gerçeğini bizlerin en doğru şekilde yurt dışında da anlatmamız gerekiyor." dedi.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 20:20
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