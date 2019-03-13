0553 313 94 23

Mısır yönetimi idam cezalarını savundu

13 Mart 2019 Çarşamba 19:21
Mısır yönetimi idam cezalarını savundu

KAHİRE (AA) - Mısır yönetimi, uluslararası toplumun tepkisini çeken idam cezalarının yasalara aykırı şekilde uygulanmadığını, güvenlik merkezlerinde işkence ve keyfi gözaltıların olmadığını savundu.

Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkenin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Ala Yusuf, BM İnsan Hakları Konseyi'ndeki bazı Avrupa ülkelerinin Kahire'nin insan hakları dosyasına ilişkin açıklamalarına cevap verdi.

Mısır'da keyfi gözaltı, işkence ve idam cezalarının infazına ilişkin meselelerin yer aldığı bu açıklamaları "iddia" şeklinde nitelendiren Yusuf, şu ifadeleri kullandı:

"Sadece Mısır Anayasası ve hukukunu ihlal edenler tutuklanıyor. İşkence bir suçtur ve bu suçu işleyenler cezalandırılır. Kanun gereği düşünce ve ifade özgürlüğü herkes için garanti altındadır. Medya organları ve sivil toplum örgütleri özgür bir ortamda faaliyet göstermektedir."

İdam cezasının çok ciddi suçlar karşısında infaz edildiğini belirten Yusuf, idamın, "tüm hakimlerin oy birliğiyle kabul etmesi, idam kararının savcılık tarafından temyizi, yargıtay huzurunda yeniden yargılanma, müftünün kişisel kararının gerekliliği" gibi katı yasal güvencelerle sınırlandığını ileri sürdü.

Yusuf, ismini vermediği Avrupa ülkeleri heyetlerinden, insan hakları durumunu değerlendirmeleri sırasında, "kültürel özellikler, ekonomik durum, tam bağımsızlığa sahip yargı sistemlerinin eleştirilmemesi ve tüm ülkeler için tek bir örneği empoze etme çabası" olarak ifade ettiği 4 hususu göz önünde bulundurmalarını istedi.

Uluslararası ve yerel sivil toplum kuruluşları, Mısır'daki insan hakları ihlalleriyle ilgili ciddi eleştirilerde bulunuyor. Mısır yerel makamları da genellikle bu eleştirilerin doğru olmadığını ifade ediyor.

- Sisi döneminde 42 kişi idam edildi

Mısır'da Başsavcı Hişam Berekat'a suikast davasında idama mahkum edilen 9 sanığın cezaları 20 Şubat'ta infaz edilmişti.

Mısır Yargıtayı, 2015'te Başsavcı Hişam Berekat'a düzenlenen suikasta ilişkin davada yargılanan 9 sanık hakkında verilen idam cezalarını Kasım 2018'de onaylamıştı. Sanıklar ise duruşma sırasında kendilerine yöneltilen suçlamaları reddederek, ifadelerinin işkenceyle alındığını belirtmişti.

Son infazlarla Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin göreve geldiği 8 Haziran 2014'ten bu yana Mısır'da idam edilenlerin sayısı 42'ye yükselmişti.

Haklarında idam kararı verilmiş ve bütün yargı yolları tükenmiş 48 sanığın daha Mısır'da infazlarını beklediği belirtiliyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 19:21
  1. BM
  2. idam
  3. Mısır

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bingöl'de 3 noktaya çığ düştü! 30 araç yolda kaldı
    1. Bingöl'de 3 noktaya çığ düştü! 30 araç..
    2. AP'nin skandal kararına Türkiye'den..
    3. AP’den Türkiye raporuna onay
    4. "Sosyal konut projelerinde yatay..
    5. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Bu..
    6. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(AP'nin..
    7. FETÖ sanığı eski emniyet müdür..
    8. Bursa'da mermer ocağı böyle çöktü
    9. Yalçın Topçu: "Sandıkta ne Kandil’deki..
    10. Fitch'ten Türkiye provokasyonu
    11. Kartal’da “14 Mart Tıp Günü” töreni
    12. Kanser oluşumunda rol oynayan en..
    13. Şanlıurfa'da otomobil sepetli..
    14. Marmara Adası’nda kuru yük gemisi battı
    15. Yemen'de kolera tehdidi yeniden büyüyor
    16. Komutandan HDP'li vekillere tokat gibi..
    17. Edirne'de yasa dışı göçle mücadele
    18. AP'den skandal Türkiye kararı: Onaylandı
    19. Kanada'dan "Boeing 737 Max" kararı
    20. "Türkiye'deki başarı hikayesi,..
    21. OKA, coğrafi işaretli ürünler..
    22. Atatürk'ün Kara Harp Okulu'na..
    23. Başkan Yücel Yılmaz Havran’a çıkarma..
    24. Akıncı Üssü davası
    25. Dışişleri Bakanlığından ABD'ye tepki
    26. Kargoyla uyuşturucu sevkiyatına 1..
    27. Brezilya’da okul katliamında ölü..
    28. Işık: "Gemlik merkezde karakol olacak"
    29. Mısır yönetimi idam cezalarını savundu
    30. TFF başkanlığı için mutabakat..
    Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor
    Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor
    Soylu: Yaklaşan tehlikeyi söylemek boynumun borcudur
    Soylu: Yaklaşan tehlikeyi söylemek boynumun borcudur
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
    Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim

    Günün Karikatürü

    13 Mart 2019
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta