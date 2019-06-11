"Mısır ve Ürdün'ün Bahreyn'deki çalıştaya katılması sürpriz değil"

RAMALLAH (AA) - Fetih Hareketi Merkez Komite Üyesi Azzam el-Ahmed, Ürdün ve Mısır'ın Bahreyn'de düzenlenecek "Refah için Barış" başlıklı ekonomi çalıştayına katılmasının sürpriz olmayacağını söyledi.

Ahmed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Mısır ve Ürdün'ün Bahreyn'deki çalıştaya katılma kararı sürpriz değil. Bu ülkelerin, ABD ile özel ilişkileri bulunuyor ve onları çalıştaya katılmaya götüren koşulları yargılayamayız. Ancak bu katılımın yüksek düzeyde değil sembolik olacağından eminiz." dedi.

Fetih yetkilisi Ahmed, toplantının ABD'de etkin olan ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu liderliğindeki aşırı sağcı tarafın müttefiki siyonist lobi tarafından düzenlendiğini ifade ederek, Bahreyn'in çalıştaya ev sahipliği yapmamasından, bunun yanı sıra çalıştaya hiçbir şekilde katılım sağlanmamasından yana olduklarını söyledi.

Bu çalıştayın, kardeş bir Arap ülkesinde düzenlenmesinden dolayı şaşkınlık duyduklarını dile getiren Ahmed, böyle bir çalıştayın düzenlenmesinin bile iki devletli çözüm, işgalin sona ermesi, bağımsız bir Filistin devletinin kurulması ve mültecilerin topraklarına dönüşünü kapsayan Arap Barış Girişimi'yle çeliştiğini vurguladı.

Arap ülkelerinin söz konusu çalıştaya katılmaması gerektiğini kaydeden Ahmed, sonucu ne olursa olsun bu çalıştayın hiçbir yasal değeri olmadığını belirtti.

İsrail basınına konuşan ve adı açıklanmayan Beyaz Saray'dan bir yetkili, Ürdün, Mısır ve Fas'ın, Bahreyn ile ABD öncülüğünde 25-26 Haziran'da Manama'da düzenlenecek ekonomi çalıştayına katılacaklarını Washington'a ilettiğini belirtmişti.



- "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon

Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenecek ortak çalıştayın, ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda ne zaman açıklanacağı netlik kazanmayan "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu ifade ediliyor.

Beyaz Saray basın ofisinden yapılan açıklamada, Bahreyn'in ABD ile iş birliği içinde 25-26 Haziran'da başkent Manama'da "Refah için Barış" adlı ekonomik çalıştaya ev sahipliği yapacağı belirtilmişti.

Çalıştayın hükümet, sivil toplum ve iş dünyasındaki liderlerin fikir alışverişinde bulunması, stratejileri tartışması ve potansiyel ekonomik yatırımlara destek vermesi için çok önemli olduğuna işaret edilen açıklamada, "Refah için barış, Filistin halkı ve bölge için müreffeh bir gelecek için daha istekli ve başarılabilir çalışmalara fırsat tanıyacaktır." ifadeleri kullanılmıştı.

Filistin yönetimi ile Filistinli gruplar, İsrail karşısındaki büyük tavizler vermeye zorladığı ifade edilen çalıştıya katılmayı reddetmişti.