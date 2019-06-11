0553 313 94 23

"Mısır ve Ürdün'ün Bahreyn'deki çalıştaya katılması sürpriz değil"

- Fetih Hareketi Merkez Komite Üyesi Azzam el-Ahmed:"Mısır ve Ürdün'ün Bahreyn'deki çalıştaya katılma kararı sürpriz değil"

11 Haziran 2019 Salı 22:07
"Mısır ve Ürdün'ün Bahreyn'deki çalıştaya katılması sürpriz değil"

RAMALLAH (AA) - Fetih Hareketi Merkez Komite Üyesi Azzam el-Ahmed, Ürdün ve Mısır'ın Bahreyn'de düzenlenecek "Refah için Barış" başlıklı ekonomi çalıştayına katılmasının sürpriz olmayacağını söyledi.

Ahmed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Mısır ve Ürdün'ün Bahreyn'deki çalıştaya katılma kararı sürpriz değil. Bu ülkelerin, ABD ile özel ilişkileri bulunuyor ve onları çalıştaya katılmaya götüren koşulları yargılayamayız. Ancak bu katılımın yüksek düzeyde değil sembolik olacağından eminiz." dedi.

Fetih yetkilisi Ahmed, toplantının ABD'de etkin olan ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu liderliğindeki aşırı sağcı tarafın müttefiki siyonist lobi tarafından düzenlendiğini ifade ederek, Bahreyn'in çalıştaya ev sahipliği yapmamasından, bunun yanı sıra çalıştaya hiçbir şekilde katılım sağlanmamasından yana olduklarını söyledi.

Bu çalıştayın, kardeş bir Arap ülkesinde düzenlenmesinden dolayı şaşkınlık duyduklarını dile getiren Ahmed, böyle bir çalıştayın düzenlenmesinin bile iki devletli çözüm, işgalin sona ermesi, bağımsız bir Filistin devletinin kurulması ve mültecilerin topraklarına dönüşünü kapsayan Arap Barış Girişimi'yle çeliştiğini vurguladı.

Arap ülkelerinin söz konusu çalıştaya katılmaması gerektiğini kaydeden Ahmed, sonucu ne olursa olsun bu çalıştayın hiçbir yasal değeri olmadığını belirtti.

İsrail basınına konuşan ve adı açıklanmayan Beyaz Saray'dan bir yetkili, Ürdün, Mısır ve Fas'ın, Bahreyn ile ABD öncülüğünde 25-26 Haziran'da Manama'da düzenlenecek ekonomi çalıştayına katılacaklarını Washington'a ilettiğini belirtmişti.

- "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon

Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenecek ortak çalıştayın, ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda ne zaman açıklanacağı netlik kazanmayan "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu ifade ediliyor.

Beyaz Saray basın ofisinden yapılan açıklamada, Bahreyn'in ABD ile iş birliği içinde 25-26 Haziran'da başkent Manama'da "Refah için Barış" adlı ekonomik çalıştaya ev sahipliği yapacağı belirtilmişti.

Çalıştayın hükümet, sivil toplum ve iş dünyasındaki liderlerin fikir alışverişinde bulunması, stratejileri tartışması ve potansiyel ekonomik yatırımlara destek vermesi için çok önemli olduğuna işaret edilen açıklamada, "Refah için barış, Filistin halkı ve bölge için müreffeh bir gelecek için daha istekli ve başarılabilir çalışmalara fırsat tanıyacaktır." ifadeleri kullanılmıştı.

Filistin yönetimi ile Filistinli gruplar, İsrail karşısındaki büyük tavizler vermeye zorladığı ifade edilen çalıştıya katılmayı reddetmişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 22:07
  1. Bahreyn
  2. Çalıştay
  3. Mısır
  4. Ürdün

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    BM'den Türkiye'ye kritik ziyaret!
    1. BM'den Türkiye'ye kritik ziyaret!
    2. Kostas Sloukas’ın babası vefat etti
    3. Luke Hava Üssü'ndeki Türk F-35..
    4. "Türkiye ile İtalya ticari ve ekonomik..
    5. Öğrencilerden Kaymakam Güven’e..
    6. Fenerbahçe Beko oyuncusu Sloukas'ın..
    7. Nihat Özdemir, İzlanda Federasyon..
    8. Anderson Talisca'dan Galatasaray'a cevap
    9. Manisa-İzmir yolunda heyelan
    10. TFF Yönetim Kurulu, taraftarla..
    11. Emre Belözoğlu'na fırça uzatan..
    12. Feray Şahin davasında gözler..
    13. Yol ortasında kalan mezarın başında..
    14. Futbol: FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası
    15. "Mısır ve Ürdün'ün Bahreyn'deki..
    16. İran Meclis Başkanı Laricani: “Hiçbir..
    17. İzlanda-Türkiye maçından notlar
    18. Kahramanmaraş’ta tarihi eser..
    19. Binali Yıldırım’a Bahçelievler’de salı..
    20. Tavşanlı’da trafik kazası: 1 yaralı
    21. İzlanda’da beleş tepe!
    22. “100. Yılında 19 Mayıs ve Milli..
    23. Okçuluk: Dünya Şampiyonası
    24. Basketbolda maçın ardından
    25. "Friedman'ın açıklamaları ABD'nin..
    26. Ergin Ataman: "Ülker Spor ve Etkinlik..
    27. Sözcü'den M. Kemal'e ilginç suçlama!..
    28. Avrupa Konseyinden göçmen karşıtlığı,..
    29. Suriye'nin Kamışlı kentinde yangın
    30. Bakan Kurum, Küçükçekmece'de..
    Rusya'dan şaşırtan Türkiye açıklaması: Elinizi çabuk tutun
    Rusya'dan şaşırtan Türkiye açıklaması: Elinizi çabuk tutun
    Talha Uğurluel'in rotasını FETÖ bozdu
    Talha Uğurluel'in rotasını FETÖ bozdu
    Soylu 6 ay süre istedi! 50 bin kişi sınır dışı edilecek
    Soylu 6 ay süre istedi! 50 bin kişi sınır dışı edilecek
    Çıbanbaşı Koç!
    Çıbanbaşı Koç!
    Bu fotoğrafa rağmen İsmail Küçükkaya seçildi!
    Bu fotoğrafa rağmen İsmail Küçükkaya seçildi!

    Günün Karikatürü

    12 Haziran 2019
    İzlanda’da uzatılan fırça 10 yıllık skandalı ortaya çıkardı!
    İzlanda’da uzatılan fırça 10 yıllık skandalı ortaya çıkardı!
    İran'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!
    İran'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!