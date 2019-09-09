0553 313 94 23

Mısır ve Sudan, Hedasi Barajını görüştü

- Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri ve Sudan’ın geçiş dönemi Başbakanı Abdullah Hamduk Hedasi Barajı konusunu ele aldı

09 Eylül 2019 Pazartesi 18:10
Mısır ve Sudan, Hedasi Barajını görüştü

KAHİRE (AA) - Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri ile Sudan’ın geçiş dönemi Başbakanı Abdullah Hamduk Hedasi Barajı meselesini görüştü.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Şükri, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Sudan'da, geçiş dönemi Başbakanı Abdullah Hamduk ile bir araya geldi.

İkili ilişkilerin yanı sıra Etiyopya tarafından Nil Nehri üzerine yapılmakta olan Hedasi Barajı konusunun ele alındığı ikili ve heyetler arasındaki görüşmelerde, Mısır Dışişleri Bakanı Şükri, ülkesinin geçiş döneminde Sudan hükümetini bölgesel ve uluslararası tüm platformlarda desteklediğini ifade etti.

Açıklamada ayrıca, Sudan Başbakanı Hamduk’un iki ülke arasındaki ilişkileri "stratejik" olarak nitelediği ve "Mısır ile ilişkileri iki halkın ortak çıkarı doğrultusunda daha da güçlendirmeye özen gösterdiğini ifade ettiği" kaydedildi.

- Samih Şükri-Esma Abdullah görüşmesi

Sudan resmi ajansı SUNA'da yer alan habere göre, Mısırlı Bakan ayrıca Sudanlı mevkidaşı Esma Abdullah ile görüştü.

Görüşmede, iki ülkeyi ilgilendiren konuların masaya yatırıldığı aktarıldı.

Mısır Dışişleri Bakanı Şükri’nin Sudan’da geçiş hükümetinin göreve başlamasından 4 gün sonra bu ülkeyi ziyaret etmesi ise dikkati çekti.

Sudan geçiş dönemi hükümeti, 5 Eylül’de bakanların yemin etmesinin ardından göreve başlamıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 18:10
  1. baraj
  2. görüşme
  3. Hadesi
  4. Mısır
  5. Sudan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Prof. Dr. Ünsaçar: "Konya, makine sanayisinde ülkenin lokomotifi"
    1. Prof. Dr. Ünsaçar: "Konya, makine..
    2. Borsa günü yükselişle tamamladı
    3. Güvenlik kamerasına içki şişesi..
    4. Avam Kamarası Başkanı Bercow görevi..
    5. Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
    6. Traktörün altında kalan köy muhtarı..
    7. Manisa’da 23 kilo esrar ele geçirildi
    8. Piyasalarda gün sonu
    9. Kayseri'deki bisiklet yarışları..
    10. Borsa, günü yükselişle tamamladı
    11. Mısır ve Sudan, Hedasi Barajını görüştü
    12. Vali Doç. Dr. Gündüzöz, trafik..
    13. Kolon kanseri nedir? | Kolon kanseri..
    14. Bülent Arınç’ın Ahmet Türk çıkışı..
    15. Kestiği ağacın altında kalarak..
    16. Üsküdar’da dev kazanlarda yapılan..
    17. Çorum’da toplu ulaşımda yeni dönem
    18. Nihat Genç'ten olay sözler! 'PKK'lı..
    19. Tuzluca’da Kerbela şehitleri anıldı
    20. 45 yıldır kesintisiz enerji üretiyor
    21. Kadıköy'deki cinayet
    22. Alkollü olduğu iddia edilen öğretmen..
    23. Gazişehir Gaziantep-Beşiktaş maçının..
    24. Barınakta nikah kıydılar
    25. Beyazgül öğrencilerin sevincine ortak..
    26. Milli kick boksçuya ‘laf atma’..
    27. Uyuşturucu madde satan 2 kişi..
    28. Çin’den İran’a 400 milyar dolarlık..
    29. Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
    30. Samsat Belediye Başkanının çevre..
    Erdoğan'ın asıl tepkisi Abdullah Gül'edir
    Erdoğan'ın asıl tepkisi Abdullah Gül'edir
    CHP'liler AK Parti'nin kurduğu 7 bin kameralık güvenlik sistemini de sahiplendi: Teşekkürler Ekrem Başkan!
    CHP'liler AK Parti'nin kurduğu 7 bin kameralık güvenlik sistemini de sahiplendi: Teşekkürler Ekrem Başkan!
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?
    Toplama kampına giden heyetteki Arnavut gazeteci Çin'in 'Doğu Türkistan' propagandasını yerle bir etti!
    Toplama kampına giden heyetteki Arnavut gazeteci Çin'in 'Doğu Türkistan' propagandasını yerle bir etti!

    Günün Karikatürü

    8 Eylül 2019
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!