Mısır ve Kuveyt, Lübnan'da hükümetin kurulmasından memnun Mısır ve Kuveyt, Lübnan'da yaklaşık 9 ay süren çalışmaların ardından yeni hükümetin kurulmasını memnuniyetle karşıladı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'da yeni hükümetin kurulmasından memnuniyet duyulduğu belirtilerek, hükümetin, Lübnan'da güvenlik ve istikrarın tesisine katkı sağlayacağı ifade edildi. Kuveyt resmi ajansı KUNA'da yer alan habere göre Emir Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ve Başbakan Saad Hariri'ye tebrik mesajı yolladı. Emir Sabah, hükümete ülkeye hizmet etmede başarılar dileyerek, bu vesileyle Kuveyt ve Lübnan arasındaki tarihi ilişkilerin daha fazla artırılması temennisinde bulundu. ABD'nin Beyrut Büyükelçiliğinin Twitter hesabından yayımlanan paylaşımda da yeni hükümetin kurulmasından memnuniyet duyulduğu kaydedildi. Paylaşımda, yeni hükümetin uluslararası kararlar karşısındaki taahhütlerine bağlı kalması, halkın beklentilerini ve ihtiyaçlarını karşılaması temenni edildi. Lübnan'da yaklaşık 9 ay süren çalışmaların ardından dün akşam Saad Hariri başkanlığındaki yeni hükümetin kurulduğu duyurulmuştu.

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