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Mısır ve İspanya ortak deniz tatbikatı gerçekleştirdi

Mısır ve İspanya Akdeniz uluslararası sularında ortak deniz tatbikatı gerçekleştirdi

28 Kasım 2018 Çarşamba 18:22
Mısır ve İspanya ortak deniz tatbikatı gerçekleştirdi

KAHİRE (AA) - Mısır ve İspanya deniz kuvvetleri Akdeniz uluslararası sularında ortak askeri tatbikat gerçekleştirdi.

Mısır Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İspanya ile ortak hayata geçirilen tatbikata Kuzey Mısır deniz filosuna ait savaş gemileri ve İspanya savaş gemilerinin katıldığı kaydedildi.

Tatbikatta deniz güvenliğini tehdit eden unsurlar, terör ve muhtemel beklenmedik ani saldırılara yönelik kurguların yapıldığı ve mücadele yöntemlerinin uygulamaya konulduğu bildirildi.

Açıklamada, hava saldırılarına karşılık verme ve stratejik yük taşıyan gemilerin korunmasına yönelik saldırı senaryolarının da değerlendirildiği ve şüpheli gemilerin teftiş operasyonunun gerçekleştirildiği duyuruldu.

Operasyon stratejilerinin denenmesi, deneyim aktarımı ve savaş doktrinlerinin tanımlanması gibi amaçlarla yapıldığı belirtilen tatbikatın başlangıç ve bitiş tarihi hakkında bilgi verilmedi.

Mısır'daki Abdulfettah es-Sisi yönetiminin son bir yıldır özellikle deniz tatbikatlarına ağrılık verdiği gözleniyor.



Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 18:22
  1. Deniz
  2. Mısır-İspanya
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