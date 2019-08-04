0553 313 94 23

Mısır ve İİT, Sudan'da anayasa bildirisinin imzalanmasından memnun

04 Ağustos 2019 Pazar 19:42
Mısır ve İİT, Sudan'da anayasa bildirisinin imzalanmasından memnun

KAHİRE/CİDDE (AA) - Mısır ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi (AGK) ile sivil muhalif koalisyon arasında ortak geçiş yönetimini başlatacak anayasa bildirisi ön anlaşmasının imzalanmasından memnuniyet duyduğunu açıkladı.

Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi ile Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri'nin (ÖDBG) anayasa bildirisi konusunda mutabık kalmasının ve ön anlaşmanın imzalanmasının memnuniyetle karşılandığı ifade edildi.

Açıklamada, Mısır'ın, Sudan'ın güvenlik ve istikrarına destek verdiği vurgulandı.

- "Siyasi geçiş sürecinin taleplerini gerçekleştirmek için önemli bir adım"

İİT Genel Sekreteri Yusuf el-Useymin tarafından yapılan yazılı açıklamada da İİT'nin, Sudan'da taraflar arasında ön anlaşmanın imzalanmasından memnuniyet duyduğu belirtildi.

Ön anlaşmanın imzalanmasını "siyasi geçiş sürecinin taleplerini gerçekleştirmek için önemli bir adım" olarak değerlendiren Useymin, İİT'nin güvenlik, istikrar ve kalkınma için Sudan'ın yanında olduğunu kaydetti.

Sudan'da AGK ile sivil muhalif koalisyon ÖDBG arasında bugün ülkedeki siyasi krizi sonlandıracak ve ortak geçiş yönetimini başlatacak anayasa bildirisinin ön anlaşması imzalanmıştı. Ülkedeki taraflar ayrıca 17 Temmuz'da da 39 aylık geçici ortak yönetimi kapsayan siyasi bildiriyi imzalamıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Ağustos 2019 Pazar 19:42
  1. İİT
  2. Mısır
  3. Sudan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Metin, yamaç paraşütü yaptı
    1. Başkan Metin, yamaç paraşütü yaptı
    2. Meteorolojiden kuvvetli yağış ve..
    3. Silahlı marketi hedef aldılar
    4. Bakan Kasapoğlu’ndan Dünya Şampiyonu..
    5. Basketbol: 20 Yaş Altı Kadınlar Avrupa..
    6. Afganistan’da TV otobüsüne saldırı: 2..
    7. Husumetli olduğu gençlere ateş açtı: 5..
    8. Community Shield'ı Manchester City..
    9. Kuru üzüm hangi hastalığa iyi gelir?..
    10. Afganistan'da medya çalışanlarını..
    11. Trabzonspor'da Sparta Prag maçı..
    12. Mısır ve İİT, Sudan'da anayasa..
    13. KKTC Sağlık Bakanlığından Batı Nil..
    14. Şampiyon sporculara coşkulu karşılama
    15. Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz..
    16. Bakan Kasapoğlu'ndan Oğuz Türker'e..
    17. Milli güreşçilerden Polonya'da 8 madalya
    18. Toplu iş sözleşmesi memur işçi zam..
    19. Didim'de İrlandalı çift öldüresiye..
    20. Bakan Kasapoğlu, satranç turnuvasının..
    21. "Şehir hastaneleri sağlık alanında..
    22. Vicdansızlığın böylesi görülmedi
    23. Fatsa’da sağanak etkili oldu
    24. Zayıflamak için bazı pratik bilgiler |..
    25. Ayvalık’ta “Manuş Baba” coşkusu
    26. Candan Erçetin’den darbuka şovu
    27. Hallac-ı Mansur kimdir, ne zaman..
    28. İtalyanlardan 'Hakan Çalhanoğlu'..
    29. Kurtdere’de kazanan Ali Gürbüz oldu
    30. Instagram çöktü mü? Neden sayfa..
    Esed rejiminin askeri üssü havaya uçtu: 20 ölü!
    Esed rejiminin askeri üssü havaya uçtu: 20 ölü!
    Sapık Adnan'ın bir iğrençliği daha ortaya çıktı! 4 kızı hamile bırakıp...
    Sapık Adnan'ın bir iğrençliği daha ortaya çıktı! 4 kızı hamile bırakıp...
    Erdoğan'dan ve milletvekili Zülfü Tolga Ağar arasında ilginç diyalog: Senin bıyıklar uzamıyor mu?
    Erdoğan'dan ve milletvekili Zülfü Tolga Ağar arasında ilginç diyalog: Senin bıyıklar uzamıyor mu?
    Akıncı'dan Türkiye'ye şok eleştiri: Doğalgaz aramayın, Rumlar'la uzlaşın
    Akıncı'dan Türkiye'ye şok eleştiri: Doğalgaz aramayın, Rumlar'la uzlaşın
    Çarpıcı iddia: Yeni partinin cumhurbaşkanı adayı belli oldu!
    Çarpıcı iddia: Yeni partinin cumhurbaşkanı adayı belli oldu!

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    Rusya'dan Türkiye'ye çağrı! '24 saat içinde...'
    Rusya'dan Türkiye'ye çağrı! '24 saat içinde...'
    Herkes şaştı kaldı! Lüks aracın içinde yakalandılar
    Herkes şaştı kaldı! Lüks aracın içinde yakalandılar