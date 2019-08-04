Mısır ve İİT, Sudan'da anayasa bildirisinin imzalanmasından memnun

KAHİRE/CİDDE (AA) - Mısır ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi (AGK) ile sivil muhalif koalisyon arasında ortak geçiş yönetimini başlatacak anayasa bildirisi ön anlaşmasının imzalanmasından memnuniyet duyduğunu açıkladı.

Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi ile Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri'nin (ÖDBG) anayasa bildirisi konusunda mutabık kalmasının ve ön anlaşmanın imzalanmasının memnuniyetle karşılandığı ifade edildi.

Açıklamada, Mısır'ın, Sudan'ın güvenlik ve istikrarına destek verdiği vurgulandı.

- "Siyasi geçiş sürecinin taleplerini gerçekleştirmek için önemli bir adım"

İİT Genel Sekreteri Yusuf el-Useymin tarafından yapılan yazılı açıklamada da İİT'nin, Sudan'da taraflar arasında ön anlaşmanın imzalanmasından memnuniyet duyduğu belirtildi.

Ön anlaşmanın imzalanmasını "siyasi geçiş sürecinin taleplerini gerçekleştirmek için önemli bir adım" olarak değerlendiren Useymin, İİT'nin güvenlik, istikrar ve kalkınma için Sudan'ın yanında olduğunu kaydetti.

Sudan'da AGK ile sivil muhalif koalisyon ÖDBG arasında bugün ülkedeki siyasi krizi sonlandıracak ve ortak geçiş yönetimini başlatacak anayasa bildirisinin ön anlaşması imzalanmıştı. Ülkedeki taraflar ayrıca 17 Temmuz'da da 39 aylık geçici ortak yönetimi kapsayan siyasi bildiriyi imzalamıştı.