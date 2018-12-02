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Mısır ve Fransa'dan ortak deniz tatbikatı

02 Aralık 2018 Pazar 15:15
Mısır ve Fransa'dan ortak deniz tatbikatı

KAHİRE (AA) - Mısır ve Fransa deniz kuvvetleri Kızıldeniz'de ortak askeri tatbikat gerçekleştirdi.

Mısır ordusundan yapılan yazılı açıklamada, iki ülke deniz kuvvetlerinin, Fransız savaş gemisinin katılımıyla Kızıldeniz'de ortak deniz tatbikatı yaptığı belirtildi.

Açıklamada, tatbikat çerçevesinde "deniz güvenliğinin sağlanması, terör unsurlarına denizden müdahale, stratejik yük taşıyan gemilerin korunması ve şüpheli gemilerin teftiş operasyonunun" gerçekleştirildiği kaydedildi.

Mısır'daki Abdulfettah es-Sisi yönetiminin son bir yıldır özellikle deniz tatbikatlarına ağırlık vermesi dikkati çekiyor.

Haber Tarihi: 02 Aralık 2018 Pazar 15:15
  1. Fransa
  2. Mısır

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