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Mısır ve Fransa'dan Akdeniz'de ortak tatbikat

02 Temmuz 2019 Salı 16:05
Mısır ve Fransa'dan Akdeniz'de ortak tatbikat

KAHİRE (AA) - Mısır ve Fransa'nın deniz ve hava kuvvetleri Akdeniz'de ortak askeri tatbikata başladı.

Mısır Ordu Sözcüsü Albay Tamir Rifai, yaptığı yazılı açıklamada, Mısır ve Fransa silahlı kuvvetlerinin "Ramses 1" adı verilen deniz ve hava tatbikatına başladığını belirtti.

Tatbikatın Akdeniz uluslararası kara sularında başladığını kaydeden Rifai, tatbikata Fransız helikopter gemisi "Charles de Gaulle" ve savaş gemilerinin yanı sıra Fransız yapımı "Rafale" savaş uçaklarının da katıldığını ifade etti.

Açıklamada ayrıca Mısır tarafından ise firkateynler, roketatarlar ve F-16 savaş uçaklarının tatbikata dahil edileceği bildirildi.

Tatbikat faaliyetleri çerçevesinde tecrübe aktarımı, stratejik bölgelerin korunması, hava saldırılarına karşı savunma ve iki ülke askeri birlikleri arasında yardımlaşma gibi senaryoların uygulamaya konulmasının da hedeflendiği kaydedildi.

- Fransa Mısır’ın 3’üncü silah tedarikçisi

Mısır yönetimi, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’nin göreve geldiği 2014'ten bu yana ABD ve Rusya'dan sonra en fazla Fransa'dan silah almayı tercih etti.

Mısır ve Fransa "Rafale" tipi 24 savaş uçağı alımına ilişkin anlaşmayı 2015'te Kahire'de imzalamıştı. Fransa'nın satılamayan savaş uçakları olarak nitelendirilen "Rafale" tipi uçakları Mısır'ın alması uzun süre gündem olmuş ve farklı şekillerde yorumlanmıştı.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 16:05
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