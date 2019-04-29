0553 313 94 23

Mısır ve Çin arasında kredi anlaşması

Kahire'nin doğusundaki yeni idari başkentte merkezi iş bölgesi kurulması için kullanılması öngörülen 3 milyar dolarlık kredinin 834 milyon dolarlık ilk dilimi için anlaşmaya varıldı

29 Nisan 2019 Pazartesi 04:35
Mısır ve Çin arasında kredi anlaşması

KAHİRE (AA) - Çin ve Mısır arasında Kahire'nin doğusunda yapımı süren yeni idari başkentte merkezi iş bölgesi inşasında kullanılmak üzere toplam 3 milyar dolarlık kredi anlaşmasının ilk dilimi için imzalar atıldı.

Mısır İskan Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, yeni idari başkentte merkezi iş bölgesi kurulması için kullandırılacak 3 milyar dolarlık kredinin 834 milyon dolarlık ilk dilimi için anlaşmaya varıldı.

Projeye finans sağlayacak Çinli bankalar ile Mısır arasında yapılan kredi anlaşmasının imza töreninde, İskan Bakanı Asım el-Cezzar da hazır bulundu.

İmzası atılan kredinin, yeni idari başkentte 7 gökdelenin proje ve inşasında kullanılacağı kaydedildi.

Bakan Cezzar, çeşitli amaçlarla toplam 20 gökdelen inşasının planlandığını, bunlardan birinin ise 385 metre yüksekliğiyle Afrika'nın en yüksek gökdeleni olacağını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi döneminde, Kahire'nin doğusunda ve Süveyş Kanalı yakınında inşasına başlanan yeni idari başkentin, 6,5 milyon nüfusu barındıracağı belirtiliyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Nisan 2019 Pazartesi 04:35
  1. Çin
  2. Kahire
  3. kredi anlaşması imza töreni
  4. Mısır
  5. Yeni idari başkent

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Alanyasporlu futbolcular özel araçla kaza yaptı: 1’i ağır 7 yaralı
    1. Alanyasporlu futbolcular özel araçla..
    2. Mısır ve Çin arasında kredi anlaşması
    3. Alanyasporlu oyuncuları taşıyan VIP..
    4. Alanyasporlu futbolcuları taşıyan..
    5. Otobüs yolcularının bagajları yağ..
    6. - Kayseri deplasmanından dönen..
    7. ABD'de sokakta barbekü yapanlara..
    8. İspanya'da genel seçimlerin ardından
    9. İsrail Başbakanı Netanyahu hakkındaki..
    10. Bursaspor Teknik Direktörü Mesut..
    11. Real Madrid'e bir darbe de Rayo..
    12. Yorumcu Rıdvan Dilmen: Burak Yılmaz..
    13. Sinan Engin'den Burak Yılmaz sözleri:..
    14. Ahmet Çakar: Beşiktaş - Ankaragücü..
    15. MHP'den af açıklaması: Genel Kurul'a..
    16. Saman yüklü kamyonu alev alev yandı
    17. Şenol Güneş'ten şampiyonluk yorumu:..
    18. Bursaspor fırsatı kaçırdı! Tehlike..
    19. Rıza Sarraf'ın nerede olduğu ortaya..
    20. BAE'li isimlere tepki: Onlar nerede,..
    21. Gündemi sarsan açıklama: Ülkemiz..
    22. Sri Lanka'da burka yasakalandı
    23. Yeniden Refah Partisi'nden İstanbul..
    24. Aşık Erdali Kılıçdaroğlu'na saldırıyı..
    25. Ülkede Trump uyarısı verildi: Devam..
    26. 22 yaşındaki genç kayısı bahçesinde..
    27. 3 yaşındaki İlayda'dan kahreden haber!
    28. İspanya'da sandıktan "siyasi..
    29. Görülmemiş olay! Topa kimse dokunmadı
    30. Kaybolan küçük kız cansız bedeni..
    Trump'tan şoke eden açıklama: Onlar salak...
    Trump'tan şoke eden açıklama: Onlar salak...
    Komünist doçentten başörtüsüne hakaret
    Komünist doçentten başörtüsüne hakaret
    Dünyayı ayağa kaldıran rapor ortaya çıktı! 'İç savaş çıkacak'
    Dünyayı ayağa kaldıran rapor ortaya çıktı! 'İç savaş çıkacak'
    1 milyar dolarla yatırıma geldiler
    1 milyar dolarla yatırıma geldiler
    “Korumalarının ne iş yaptığına bir baksın”
    “Korumalarının ne iş yaptığına bir baksın”

    Günün Karikatürü

    28 Nisan 2019
    Çıkarılmayı bekliyor! 6 bin 500 ton altın var!
    Çıkarılmayı bekliyor! 6 bin 500 ton altın var!
    Fatih Erbakan duyurdu: Mesele çok basit, iki şey yapacağız
    Fatih Erbakan duyurdu: Mesele çok basit, iki şey yapacağız