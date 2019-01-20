Mısır ve Bahreyn'den ortak askeri tatbikat

MANAMA (AA) - Bahreyn ve Mısır orduları "Hamed-3" isimli ortak askeri tatbikata başladı.

Bahreyn resmi ajansı BNA'nın haberine göre, iki ülkenin hava ve deniz kuvvetlerinin katılımıyla askeri iş birliğini güçlendirmek amacıyla düzenlenen tatbikat Bahreyn'de başladı. Tatbikat kapsamında iki ülke deniz kuvvetlerinin yeterliliği ve savaş gücünün artırılması hedefleniyor. Haberde, askeri tatbikatın bitiş tarihine ilişkin ise bilgi verilmedi. Bahreyn ve Mısır, Nisan 2015’te Hamed-1, Mart 2017’de de Hamed-2 tatbikatını icra etmişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.