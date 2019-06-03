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Mısır ve BAE, Sudan'a yapılacak bazı uçuşları iptal etti

03 Haziran 2019 Pazartesi 20:08
Mısır ve BAE, Sudan'a yapılacak bazı uçuşları iptal etti

KAHİRE (AA) - Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) bazı hava yolu şirketleri, Sudan'ın başkenti Hartum'da güvenlik güçlerinin ordu karargahı önündeki protesto alanına müdahalesi sonrası yaşanan gerginlik nedeniyle bu ülkeye yapılması planlanan uçak seferlerini iptal etti.

Mısır'ın bayrak taşıyıcı havayolu şirketi EgyptAir'den yapılan yazılı açıklamada, Sudan'daki olaylar nedeniyle Uluslararası Kahire Havalimanı'ndan Uluslararası Hartum Havalimanın'na bugün yapılması planlanan uçuşun iptal edildiği duyuruldu.

BAE merkezli havayolu şirketi Emirates de Dubai ile Hartum arasında gerçekleştirilmesi planlanan 2 uçuşun iptal edildiğini duyurdu. Şirketten yapılan yazılı açıklamada, Sudan'daki gelişmelerin yakından takip edildiği, duruma göre bilgi güncellemesi yapılacağı aktarıldı.

Sudan ordusunun, Hartum'daki ordu karargahı önünde haftalardır demokrasi nöbeti tutan halka sabah saatlerindeki müdahalesi sonucu 13 kişi hayatını kaybetmişti.

Sudan'da 19 Aralık 2018'de ekonomik kriz sebebiyle başlayan gösterilerin hızla Hartum ve ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesinden sonra ordunun 11 Nisan'da yönetime el koyduğunu açıklamasıyla 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Ordunun ülke yönetimine el koymasının ardından sivil yönetime geçiş için eylem yapan protestocular, geçiş hükümetinin nasıl oluşması gerektiğine dair askeri yetkililerle müzakere yürütüyordu.

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 20:08
  1. BAE
  2. İptal
  3. Mısır
  4. Sudan
  5. Uçak seferleri

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