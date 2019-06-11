Mısır ve ABD'li yetkililer Suriye konusunu görüştü

KAHİRE (AA) - Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile Suriye krizini görüştü. Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, resmi temaslarda bulunmak üzere Mısır'a gelen Jeffrey, başkent Kahire'de Şukri ile bir araya geldi. Taraflar görüşmede, Suriye'deki son gelişmeler, ülkenin kuzeydoğu ve kuzeybatısındaki son durum, terörist grupların finansman kaynaklarının kurutulması ve Suriye krizinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2254 sayılı kararı uyarınca çözülmesi konularını ele aldı. BMGK'nin 2015'te oy birliğiyle kabul ettiği 2254 sayılı kararda, Suriye'de ateşkesin sağlanması ve BM gözetiminde müzakerelerin yürütülmesi çağrısı yapılmıştı. Beşşar Esed rejimi ve destekçisi Rusya'nın dün İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki sivil yerleşimlere düzenlediği son hava saldırılarında 20 sivil yaşamını yitirmişti.

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