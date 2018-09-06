Mısır ve ABD arasında kritik tatbikat!

Mısır ve ABD Özel Harekat Kuvvetleri arasında ortak terörle mücadele tatbikatı düzenlendi.

Mısır ordusu sözcüsü Albay Tamer Rifai yaptığı açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri Ordusu Özel Harekat Kuvvetleri ve Mısır birlikleri arasında terörle mücadele alanında ortak tatbikat düzenlendiğini açıkladı. Rifai, tatbikat kapsamında terörle mücadele konusunda pratik ve teorik derslerin yanı sıra el yapımı patlayıcılar, el bombası, terör örgütlerine ait mühimmatlar konusunda eğitim verildiğini ifade etti. Rifai, tatbikatının ABD ve Mısır arasındaki stratejik ve güvenlik alanındaki ilişkileri güçlendirmeye katkıda bulunacağını açıkladı.

Tatbikatın Mısır’ın kuzeybatısındaki El-Alemeyn bölgesinde yer alan Muhammed Necib askeri üssünde 8-20 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek. “Parlak Yıldız 2018” askeri tatbikat öncesi gerçekleşmesi dikkat çekti. Askeri Tatbikata Mısır ve Suudi Arabistan’ın yanı sıra, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Ürdün, Fransa, İngiltere, Yunanistan ve İtalya da katılacak.