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Mısır uyruklu şahsın iadesi

İstanbul Valiliği:- "Mısır uyruklu Mohamed Abdelhafız Ahmed Hussein'in ülkesine gönderilmesi işleminin incelenmesi ve soruşturulması için, Vali Yardımcısı başkanlığında bir komisyon görevlendirilmiştir" - "Yürütülecek inceleme ve soruşturmanın selameti bakımından, Atatürk Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü Pasaport Kontrol Büro Amirliği’nde görevli 8 polis memuru görevlerinden uzaklaştırılmıştır"

05 Şubat 2019 Salı 19:44
Mısır uyruklu şahsın iadesi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valiliği, Mısır uyruklu Mohamed Abdelhafız Ahmed Hussein'in ülkesine gönderilmesine ilişkin, işlemin incelenmesi ve soruşturulması için komisyon oluşturulduğunu, 8 polis memurunun görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Valilik'ten yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mısır uyruklu Mohamed Abdelhafız Ahmed Hussein adlı yabancı uyruklu şahsın ülkesine gönderilmesi işleminin incelenmesi ve soruşturulması için, Valiliğimizce Vali Yardımcısı başkanlığında bir komisyon görevlendirilmiştir. Yürütülecek inceleme ve soruşturmanın selameti bakımından görevli soruşturmacı teklifi uyarınca; Valilik Makamının onayı ile Atatürk Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü Pasaport Kontrol Büro Amirliği’nde görevli 8 polis memuru görevlerinden uzaklaştırılmıştır."

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Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 19:44
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