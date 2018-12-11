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Mısır-Ürdün ortak askeri tatbikatı başladı

Mısır'da yapılan"Akabe-4"isimli tatbikat 21 Aralık'a kadar devam edecek

11 Aralık 2018 Salı 17:14
Mısır-Ürdün ortak askeri tatbikatı başladı

KAHİRE (AA) - Mısır ile Ürdün kara, hava ve deniz kuvvetlerinin katıldığı "Akabe-4" isimli ortak askeri tatbikat başladı.

Mısır Ordu Sözcüsü Albay Tamir er-Rufai, yaptığı yazılı açıklamada, Mısır ve Ürdün silahlı kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen "Akabe-4" tatbikatı çerçevesinde Ürdün silahlı kuvvetlerine bağlı birliklerin Kahire'ye ulaştığını belirtti.

Ortak tatbikatın bölgenin güvenlik ve istikrarını hedef alan tehlike ve meydan okumalarla mücadele kapsamında ortak çalışma ve koordinasyon gücünü vurguladığını ifade eden Rufai, iki ülke kara, hava ve deniz kuvvetleri birliklerinin katıldığı tatbikatın 21 Aralık'a kadar devam edeceğini aktardı.

Mısır ve Ürdün, 2015'ten beri her yıl ortak askeri tatbikat yapıyor.


Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 17:14
  1. askeri tatbikat
  2. Mısır
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