Mısır Türkiye’den hangi silahları alabilir? İşte o alabileceği silahlar, Türkiye’nin milli savaş uçakları bakın neler?

Ziyaret, Cumhurbaşkanı Recep Tayyib Erdoğan’ın Şubat ayında Kahire’ye yaptığı ve Sisi’nin Erdoğan’ın müttefiki olan demokratik yollarla seçilmiş selefi Muhammed Mursi’yi 2013 yılında askeri bir darbeyle devirmesiyle başlayan iki hükümet arasındaki diplomatik ve siyasi düşmanlığın resmi olarak sona erdiği ziyarete karşılık geliyor.

Türk yetkililer Ankara’nın Kahire’ye başta insansız hava araçları olmak üzere silah satmak ve devam eden enerji ve ticaret işbirliğini artırmak istediğini söyledi. Bir Türk yetkilinin MEE’ye verdiği bilgiye göre Erdoğan ve Sisi’nin Çarşamba günü gerçekleştirecekleri ziyaret sırasında finans, enerji, çevre, şehir planlama ve sağlık alanlarında anlaşmalar imzalamaları bekleniyor.

HİSAR SINIFI AÇIK DENİZ KARAKOL GEMİSİ

Hisar sınıfı Açık Deniz Karakol Gemileri, başlıca Türkiye’nin Mavi Vatan sınırları içerisinde gerçekleştirdiği araştırma ve sondaj faaliyetlerini her türlü dış tehditten koruma maksatlı Türk Deniz Kuvvetlerine maliyeti-etkin görev icra etme olanağı tanıyacak karakol gemileridir. Kasım 2020’de ASFAT A.Ş ile MSB arasında Ada sınıfını baz alan 2 adet açık deniz karakol gemisi için sözleşme imzalandı. Ağustos 2021’de ilk gemi (P-1220) TCG AKHİSAR’ın inşası başlarken, ikinci gemi (P-1221) TCG KOÇHİSAR’ın yapımı Aralık 2022’de başladı. Yakın gelecekte 8 adet daha Hisar sınıfı Açık Deniz Karakol Gemisinin üretilmesi planlanıyor. İki gemi de 23 Eylül 2023 günü denizle buluştu. Gemilerin 2024 yılı içerisinde Deniz Kuvvetlerine teslimi planlanıyor. Hisar sınıfının hizmete girişi eski ve demode kalan Burak sınıfı karakol gemileri emekli edilecek.

Hisar Sınıfı Karakol Gemisinin Özellikleri:

Uzunluk: 99,56 Metre

Genişlik: 14,42 Metre

Draft: 3,77 Metre

Deplasman: 2.300 Ton

Hız: 24 knot (44.45 km/h)

Mürettebat: 104

BAYRAKTAR TB2 İHA

Bayraktar TB2 Silahlı Taktik İnsansız Hava Aracı, keşif ve istihbarat görevleri için orta irtifa-uzun havada kalış süresi sınıfına giren (MALE) insansız hava aracıdır. TB2 Üç yedekli aviyonik sistemleri ve sensör füzyon mimarisiyle tamamen otonom taksi, kalkış, normal seyir ve iniş kabiliyetine sahiptir. Ağ tabanlı bir sistem mimarisine sahip Bayraktar Sistemi, Bayraktar TB2 S/İHA Platformu, Yer Kontrol İstasyonu, Yer Veri Terminali, Uzak Görüntü Terminali, İleri Üs ve Jeneratör ile Römork modüllerinden oluşur.TSK envanterine giren ilk milli taktik insansız hava aracı sistemi olan Bayraktar TB2, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü bünyesinde 2014 yılından bu yana aktif olarak kullanılmaktadır. Kale-Baykar ortaklığında geliştirilen taktik sınıftaki İHA’dan 2016 yılında Konya atış sahasında ateşlenen Roketsan’ın geliştirdiği MAM-L mühimmatı, 8 kilometreden hedefini tam isabetle vurdu.

Teknik Özellikler

Haberleşme Menzili: LOS

Kalkış ve İniş: Pist (Otomatik)

Seyir – Maksimum Hız: 70 knot – 120 knot

Maksimum Kalkış Ağırlığı: 650 kg

Operasyonel – Maksimum İrtifa: 18.000 feet – 27.000 feet

Havada Kalış: 27 Saat

Faydalı Yük Kapasitesi: 150 kg

Kanat Açıklığı: 12 mt.

Faydalı Yük – ISR: Değiştirilebilir EO/IR/LD ya da Çok Amaçlı AESA Radar

Yükseklik: 2.2 mt.

Faydalı Yük – Mühimmatlar: 4 Adet Lazer Güdümlü Akıllı Mühimmat

Uzunluk: 6.5 mt.

Yakıt Kapasitesi / Tipi: 300 Litre / Benzin

İtki Tipi: 100 Hp İçten Yanmalı Enjeksiyonlu Motor

HÜRJET EĞİTİM UÇAĞI

HÜRJET Jet Eğitim ve Hafif Taarruz Uçağı, tek motorlu, tandem ve modern aviyonik suite sahip kokpiti ile üstün performans özelliklerini kullanarak kritik rol oynamak üzere tasarlanmıştır. HÜRJET’in silahlı varyantı, geniş görev yelpazesi ve üstün faydalı yük kapasitesi ile muharebe alanlarında önemli bir güç unsurudur. Hürjet Projesi, Jet Tekamül Eğitimi kapsamında kullanılan T-38 uçakları ile Akrotim gösterilerinde kullanılan F-5 uçaklarının yerine Türk Hava Kuvvetleri envanterine dahil edilmek üzere başlatılmıştır. TUSAŞ, eğitim uçağı/sistem üretimi ve tasarımında sahip olduğu maliyet etkin bilgi ve tecrübeyi kullanarak pazarda ortaya çıkan potansiyele yönelik HÜRJET Programını başlatmıştır.

Teknik özellikler

Mürettebat: 2

Uzunluk: 13,6 m (44,6 ft)

Kanat açıklığı: 9,5 m (31,2 ft)

Yükseklik: 5,1 m (16,7 ft)

Kanat alanı: 35 m2 (377 ft2)

Motor: 1 adet General Electric F404-GE-102 turbofan motor[8]

İtki: 17.600 lbf (78,3 kN)

Performans

Servis tavanı: 45.000 fit (13.716 m)

Kesintisiz dönüş: 5,5g @ 15,000 ft Tırmanma oranı: 39.000 fit/dk (198 m/sn)

Menzil: 1.200 deniz mili (2.222 km)

Yük kapasitesi: 6.000 pound (2.722 kg)

Azami hız: 1.4 Mach

G limitleri: +8g / -3g