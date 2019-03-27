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Mısır tiyatro sendikası Sisi'ye muhalif iki oyuncuyu üyelikten çıkardı

27 Mart 2019 Çarşamba 04:15
Mısır tiyatro sendikası Sisi'ye muhalif iki oyuncuyu üyelikten çıkardı

KAHİRE (AA) - Mısır Tiyatro Meslekleri Sendikası, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye muhalif ünlü iki oyuncuyu üyelikten çıkardı.

Mısır resmi haber ajansı MENA'da yer alan habere göre, ülkenin çıkarlarına zarar verecek şekilde Mısır'a yönelik kışkırtıcı ve hakaret içerikli açıklamalar yaptığı iddia edilen ve ülke hakkında yanlış bir imaj çizmekle suçlanan aktörler Amr Vakid ve Halid Ebu Neca, Tiyatro Meslekleri Sendikasınca üyelikten çıkarıldı.

Mısırlı oyuncuların resmi temsilcisi niteliğindeki sendikadan yapılan yazılı açıklamada, iki oyuncunun Mısır'ın güvenliği ve istikrarına karşı hareket ettiği ve bunun üzerine üyeliklerinin iptal edildiği belirtildi.

Amr Vakit, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, üyelikten çıkarıldığı sendikayı, "siyasi meslekler sendikası" olarak nitelendirdi.

Halid Ebu Neca da Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Sendikanın, böyle bir karara varmadan önce en azından bizimle iletişime geçmesini umardık. Bu, herhangi bir soruşturma yapılmadan aceleyle alınmış bir karar." ifadesini kullandı.

Bazı yerel televizyon kanallarında iki oyuncunun, ABD Kongresinden bazı temsilcilerle bir araya geldiği ve Mısır'a yönelik kışkırtıcı açıklamalar yaptığı iddia edildi. Ancak bu haberler henüz teyit edilemedi.

Ülke dışında ikamet eden oyuncuların son yıllarda net bir şekilde Sisi'ye karşı net bir muhalif tutum sergilediği biliniyor.

Mısırlı oyuncular, aynı zamanda "Cumhurbaşkanlığı görev süresini uzatacak ve Abdulfettah es-Sisi'nin üçüncü dönem adaylığının önünü açacak" anayasa değişikliğine de karşı çıkıyordu.


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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 04:15
  1. Mısır
  2. Mısır'da Tiyatro Meslekleri Sendikası

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