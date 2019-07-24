Mısır tarlasındaki kenevirleri drone yakaladı Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde Mısır tarlasına drone ile yapılan operasyonda tarlaya ekili 114 kök kenevir ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde Mısır tarlasına drone ile yapılan operasyonda tarlaya ekili 114 kök kenevir ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Elbistan İlçesi Izgın Mahallesinde Jandarma ekipleri tarafından drone ile yapılan operasyonda 10 hektarlık Mısır mahsulü ekili tarlada ekili vaziyette,boyları yaklaşık 30-40 cm uzunluğunda bakımları yapılmış olan 114 kök keneviri bitkisi ele geçirildiği öğrenildi. Olayla ilgili olarak T.T (37) isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

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