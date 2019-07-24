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Mısır tarlasındaki kenevirleri drone yakaladı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde Mısır tarlasına drone ile yapılan operasyonda tarlaya ekili 114 kök kenevir ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 18:17
Mısır tarlasındaki kenevirleri drone yakaladı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde Mısır tarlasına drone ile yapılan operasyonda tarlaya ekili 114 kök kenevir ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, Elbistan İlçesi Izgın Mahallesinde Jandarma ekipleri tarafından drone ile yapılan operasyonda 10 hektarlık Mısır mahsulü ekili tarlada ekili vaziyette,boyları yaklaşık 30-40 cm uzunluğunda bakımları yapılmış olan 114 kök keneviri bitkisi ele geçirildiği öğrenildi. Olayla ilgili olarak T.T (37) isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 18:17
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