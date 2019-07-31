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Mısır tarlasında uyuşturucu ele geçirildi

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığına ait ekipler Gülşehir ilçesinde bir mısır tarlasında ve farklı adreslerde uyuşturucu ele geçirdi.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 15:31
Mısır tarlasında uyuşturucu ele geçirildi

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığına ait ekipler Gülşehir ilçesinde bir mısır tarlasında ve farklı adreslerde uyuşturucu ele geçirdi.


Edinilen bilgilere göre, Jandarma ekipleri tarafından Gülşehir’de bir mısır tarlasında ve iki farklı adreste yapılan aramada 38 kök kenevir bitkisi, 459 gram kubar esrar, 5 gram kenevir tohumu ve 1 adet av tüfeği ele geçirdi.


Yapılan çalışmalar sonrasında 2 şüpheli gözaltına alınırken şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 15:31
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