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Mısır tarlasında 22 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde bir tarlada mısırların arasına dikilen 22 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.

29 Haziran 2019 Cumartesi 18:49
Mısır tarlasında 22 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde bir tarlada mısırların arasına dikilen 22 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.



Çaycuma ilçesi Perşembe beldesine bağlı olan Yeniyurt Mahallesi’nde tarlaya dikilen mısırların arasına kaçak Hint keneviri ekimi yapıldı. Şikayet üzerine İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyon sonucu yaklaşık 22 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Havadan görüntülenen kenevirler İl Jandarma ekipleri tarafından yapılan baskında söküm işlemine başlandı. Olayla ilgili olarak 4 şüpheli gözaltına alınırken yapılan aramalarda ise 3 adet ruhsatsız tabanca yakalandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 18:49
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