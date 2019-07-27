Mısır tarlalarına ’drone’lu kenevir operasyonu: 8 gözaltı Konya’nın Karapınar ilçesinde jandarma tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında oluşturulan özel ekip tarafından drone ile denetim yapıldı.

Konya’nın Karapınar ilçesinde jandarma tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında oluşturulan özel ekip tarafından drone ile denetim yapıldı. Denetimlerde 8 kişi gözaltına alındı.

Karapınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yapmış olduğu istihbarı çalışmalar sonucunda özel ekibin çalışmasıyla mısır tarlalarında mısırların arasına dikilmiş kenevirler drone ile havadan tespit edildi. Jandarma tarafından 3 günlük süre boyunca yapılan operasyonlarda 1000 kök kenevir bitkisi, 12 kilo 475 gram kubar esrar maddesi ele geçirilirken, 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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