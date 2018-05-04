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Mısır Suriye'ye asker gönderecek mi? Açıklama geldi

Mısır Dışişleri Bakanlığı, Suriye'ye asker gönderme gibi bir durumun söz konusu olmadığını açıkladı.

04 Mayıs 2018 Cuma 17:38
Mısır Suriye'ye asker gönderecek mi? Açıklama geldi

Mısır Dışişleri Bakanlığı, toprakları dışına asker gönderilmesi iddialarına ilişkin, bunun yalnızca anayasal mekanizmalara ve siyasi kurallara uygun şekilde olabileceğini açıkladı. Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri'nin geçen çarşamba "Suriye'ye Arap gücünün gönderilmesi bir ihtimal" sözlerine ilişkin Dışişleri Bakanlığı yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, Kahire'nin sadece anayasal mekanizmalara ve siyasi kurallara uygun şekilde asker gönderebileceği belirtildi. Açıklamada ayrıca, "Arap ve uluslararası medyada ABD'nin Suriye'ye Arap gücünün gönderilmesi talebiyle ilgili dolaşan haberlerin Mısır askerlerinin Suriye'ye gönderilmesi olasılığıyla uzaktan yakından alakası yok" denildi.

Dışişleri Bakanı Şukri'nin açıklamalarının genel bir ifade olduğu vurgulanan açıklamada, bunun farklı mecralarda yorumlanıp, herhangi bir şekilde Mısır'a yüklenilmemesi gerektiği belirtildi.

Mısır resmi ajansı MENA geçen çarşamba günü Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri'nin, "Suriye konusunda, mevcut güçlerin yerini Arap güçlerin alması bir ihtimaldir." sözlerine yer vermişti.

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 17:38
  1. Mısır
  2. Samih Şukri
  3. Suriye
  4. ABD

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