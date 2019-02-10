0553 313 94 23

Mısır, Sudan ve Etiyopya, Hedasi Barajı'nı görüştü

Mısır, Sudan ve Etiyopya cumhurbaşkanları, Hedasi Barajı'yla ilgili sorunların çözümüne ilişkin çalışmaya karar verdi

10 Şubat 2019 Pazar 19:19
Mısır, Sudan ve Etiyopya, Hedasi Barajı'nı görüştü

ADDİS ABABA (AA) - Mısır, Sudan ve Etiyopya, Nil Nehri üzerinde inşaatı devam eden Hedasi Barajı müzakerelerinde çözüme kavuşturulamayan tüm meselelerde uzlaşı sağlanması için çalışma konusunda anlaştı.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Mısır, Sudan ve Etiyopya cumhurbaşkanları Abdulfettah es-Sisi, Ömer el-Beşir ve Abiy Ahmed Ali, Addis Ababa’da düzenlenen 32. Afrika Birliği Liderler Zirvesi kapsamında bir araya geldi.

Liderlerin, bu görüşmeyle "Hedasi Barajı'yla ilgili teknik müzakerelere destek için siyasi bir çatı oluşturmayı, bu konuya ilişkin engelleri aşmayı ve üç ülke arasındaki iş birliğini güçlendirmek için çaba sarf etmeyi" hedeflediği belirtilen açıklamada, "Hedasi Barajı meselesinde, "üç ülkenin çıkarlarına zarar vermeme" ilkesinde hemfikir olmanın önemi vurgulandı.

Açıklamada, üç liderin müzakerelerin hareket noktası olarak kendi halklarının menfaatine zarar vermeme ve ülkelerinin kalkınmasını sağlama konusunda görüş birliği içinde olduğu kaydedildi.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi bu bağlamda, Hedasi Barajı'nın, her üç ülkenin hedefleri ve çıkarlarına ters düşmeyecek şekilde doldurulması ve işletilmesi için dengeli ve iş birliğine dayalı bir vizyonun takip edilmesinin önemine işaret etti.

Sudan ve Etiyopya'dan söz konusu görüşmenin ayrıntılarına dair açıklama yapılmadı.

Mısır ve Sudan cumhurbaşkanları, 27 Ocak'ta Hedasi Barajı konusunda en kısa zamanda bir uzlaşıya varılmasının önemini vurgulamıştı.

Mısır, Sudan ve Etiyopya arasında barajla ilgili teknik meselelerin görüşülmesi için zaman zaman yapılan görüşmelere rağmen henüz üç ülkeyi de hoşnut edecek bir çözüme varılamadı.

Etiyopya'nın, Nil'in iki kolundan Mavi Nil'in yatağını değiştirerek Hedasi Barajı'nın inşasına başlamasıyla bölge ülkeleri arasında nehrin sularının kullanımı konusunda tartışmalar gündeme gelmişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Şubat 2019 Pazar 19:19
  1. ETIYOPYALI
  2. Mısır
  3. Sudan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Futbol: Spor Toto Süper Lig
    1. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    2. Basketbol: Toplu sonuç
    3. Voleybol: Toplu sonuç
    4. Venezuela ordusundan bir hain daha..
    5. "Afrika, futbolla birçok problemin..
    6. 'Olmasaydı adımız Yorgo olurdu' diyen..
    7. Senkronize Buz Pateni Türkiye..
    8. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    9. Necdet Gökçınar kimdir? Saadet Partisi..
    10. Tottenham zirve takibini sürdürdü
    11. Kartal'da riskli binaların yıkımı
    12. Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
    13. Galatasaray-Trabzonspor maçından notlar
    14. Meliha ninenin Erdoğan sevgisi
    15. Sultan 2. Abdülhamid Han anıldı: Hala..
    16. Mısır, Sudan ve Etiyopya, Hedasi..
    17. Rize'de 8 katlı bina tahliye edildi
    18. Galatasaray-Trabzonspor maçından notlar
    19. Eskrim: Gençler Epe Federasyon Kupası
    20. Avrupa ülkesinde alarm verildi!
    Sakın bu oyuna gelmeyin! Araba almak isterken paranızdan olabilirsiniz
    Sakın bu oyuna gelmeyin! Araba almak isterken paranızdan olabilirsiniz
    Türkiye'nin ilk istihbarat gemisi denize indirildi! Erdoğan'dan önemli açıklamalar
    Türkiye'nin ilk istihbarat gemisi denize indirildi! Erdoğan'dan önemli açıklamalar
    Batılı terör sevicilerden yerel seçim öncesi provokasyon! Ajanlar geliyor
    Batılı terör sevicilerden yerel seçim öncesi provokasyon! Ajanlar geliyor
    Tansiyon bir anda yükseldi! Canlı yayında Bakan'ın yüzüne su fırlattı
    Tansiyon bir anda yükseldi! Canlı yayında Bakan'ın yüzüne su fırlattı
    Bakan müjdeyi verdi! Ödemeler yapılacak
    Bakan müjdeyi verdi! Ödemeler yapılacak

    Günün Karikatürü

    10 Şubat 2019
    Fatih Portakal CHP'ye isyan etmişti... Özgür Özel: Ben de şok oldum!
    Fatih Portakal CHP'ye isyan etmişti... Özgür Özel: Ben de şok oldum!
    Gazitantep'ten acı haber... Şehidimiz var
    Gazitantep'ten acı haber... Şehidimiz var