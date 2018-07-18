Mısır, Refah Sınır Kapısı'nı tekrar açtı
Mısır yönetimi, Katil İsrail ablukası altındaki Gazze'nin dünyaya açılan tek kapısı durumundaki Refah Sınır Kapısı'nı "çift yönlü" olarak tekrar açtı.18 Temmuz 2018 Çarşamba 14:38
Mısır yönetimi, İsrail ablukası altındaki Gazze'nin dünyaya açılan tek kapısı durumundaki Refah Sınır Kapısı'nı "çift yönlü" olarak yeniden açtı. Gazzeliler, pasaport işlemleri için sıra bekledi.
Mısır yönetimi, İsrail ablukası altındaki Gazze'nin dünyaya açılan tek kapısı durumundaki Refah Sınır Kapısı'nı "çift yönlü" olarak yeniden açtı.
Gazzeliler, pasaport işlemlerinin ardından otobüslerle Mısır tarafına geçmek için bekledi.
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