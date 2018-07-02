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Mısır, Refah Sınır Kapısı'nı tekrar açıyor

Mısır, İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin dünyaya açılan tek kapısı durumundaki Refah Sınır Kapısı'nı yarından itibaren tekrar açma kararı aldı.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 08:16
Mısır, Refah Sınır Kapısı'nı tekrar açıyor

Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafına bağlı basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Mısır makamları, 3 gün boyunca kapalı kalan sınır kapısını yarından itibaren çift yönlü olarak yeniden açma kararı aldı.

Mısır tarafından konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Mısır makamları, 18 Mayıs'ta Refah Sınır Kapısı'nın Ramazan ayı boyunca açık kalacağını duyurmuş, daha sonra bu süreyi uzattığı açıklamalarını yapmıştı. Sınır kapısı 29 Haziran'da 3 gün için çift yönlü geçişlere kapatılmıştı.

Hamas, Ekim 2017'de varılan uzlaşı anlaşmasına göre, Gazze Şeridi'ndeki sınır kapılarının yönetimini, Kasım 2017'de Filistin Uzlaşı Hükümeti'ne devretmişti.

Gazze Şeridi'ne giriş çıkışların yapıldığı 7 sınır kapısından Mısır'ın denetimi altındaki Refah hariç 6'sı İsrail'in kontrolünde bulunuyor.

İsrail ablukası nedeniyle Gazze'nin dünyaya açılan tek kapısı Refah, Mısır'da 3 Temmuz 2013'teki askeri darbenin ardından sık sık kapatılıyor.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2018 Pazartesi 08:16
  1. 18 Mayıs
  2. Mısır
  3. İsrail
  4. Filistin
  5. Gazze

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