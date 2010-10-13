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Mısır’, Rafah sınır kapısını kapatmamış!

Mısır Müftüsü’nden şaşırtan sözler Muhabirimiz Hüseyin Kulaoğlu’na konuşan Mısır Müftüsü Ali Cuma, İsrail’in kabadayılık yaptığını, hürriyet, özgürlük gemisini vurduğunu söyledi

13 Ekim 2010 Çarşamba 09:00
Mısır’, Rafah sınır kapısını kapatmamış!

Rafah sınır kapısını uzun süre kapalı tutarak Gazze’ye insani yardım girişini engelleyen Mısır’ın Müftüsü Ali Cuma, Mısır’ın hiçbir zaman Rafah sınır kapısını kapatmadığını iddia etti. Ali Cuma, Mısır’ın, İsrail’in yasal olmayan gerek Gazze gerekse de Batı Yaka’daki işgaline karşı olduğunu söyledi. Mısır Müftüsü Ali Cuma, Gazze’ye insani yardım girişini sağlayan Rafah sınır kapısının uzun süre kapalı tutulmasından Mısır’ın sorumlu olmadığını iddia ederek şaşırttı. Uluslararası “Peygamber Yolu Sempozyumu”na katılmak üzere İstanbul’a gelen Mısır Müftüsü Ali Cuma, Yeni Akit’e konuştu. Mısır’ın, İsrail’in yasal olmayan gerek Gazze gerekse de Batı Yaka’daki işgaline karşı olduğunu kaydeden Müftü Cuma, hatta Mısır’ın gayri şerri olsun, gayri meşru olsun yeryüzünde nerede bir işgal varsa hepsine karşı olduğunu vurguladı. Müftü Cuma, Mısır’da Ezher Üniversitesi olduğunu ve üniversitenin geçmişinin çok eskilere dayandığını söyledi. Mısır’ın nüfusunun yüzde 94’ünün Müslüman olduğunu kaydeden Ali Cuma, dolayısıyla Mısır’ın bu arka planıyla en güçlü İslâm ülkesini temsil ettiğini kaydetti. Mısır anayasasının 1. maddesinin, “Mısır bir İslâm ülkesidir” olduğunu vurgulayan Müftü Ali Cuma, anayasanın 2. maddesinin ise şu şekilde olduğunu söyledi: “İslâm, anayasanın en önemli, esaslı, temel kaynağıdır.” İslâm bilincinin Mısırlılara yerleşmiş, kökleşmiş olduğunun altını çizen Müftü Cuma, Mısırlıların köklü ve fıtri Müslümanlığa emeği olduğunu söyledi. Mısırlıların gerek kanunlarla, gerek pratik hayatta İslâm dairesinin dışına çıkmadığını ifade eden Cuma, Mısırlıların, yeni sistemlerle alakalı muamele yaparken, caiz ve mubah olan alanı alabildiğine geniş olarak kullandığını kaydetti.

“NEREDE İŞGAL VARSA HEPSİNE KARŞIYIZ”

Müftü Ali Cuma, Mısır’ın, İsrail’in yasal olmayan gerek Gazze gerekse de Batı Yaka’daki işgaline karşı olduğunu söyledi. Cuma; “Mısır, hatta gayri şerri olsun, gayri meşru olsun yeryüzünde nerede bir işgal varsa hepsine karşıdır” dedi. Mısır’ın Mescidi Aksa konusunda, uluslararası planda hep ilgilendiklerini kaydeden Cuma, Mısır’ın üç defa İsrail’le savaşa girdiğini hatırlattı. Gazze’ye uygulanan ambargoyu hatırlatmamız üzerine Müftü Cuma, Gazze ile Mısır arasındaki Rafah sınır kapısının asla, hiçbir zaman kapanmadığını ileri sürerek şaşkınlığa sebep oldu. Bilindiği gibi Mısır Rafah sınır kapısını Mavi Marmara Gemisi’ne yapılan kanlı İsrail baskınının ardından açmıştı. Rafah sınır kapısını kapatanın İsrail tarafı olduğunu öne süren Cuma, “Ama bazı insanlar istiyor ki, kapının açılması için İsrail’e savaş açalım. Çıkış kapısı normalde açıktır. İsrail’in saldırgan bir tavrı var. Hürriyet özgürlük gemisini vurdu. Kabadayılık yapıyor” diye konuştu. Mavi Marmara gemisi hakkındaki düşüncelerini sorduğumuz Müftü Ali Cuma, bu konuda herhangi bir açıklama yapmak istemediğini söyledi.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 11:35
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