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Mısır nüfus artışını frenlemeyi hedefliyor

Her yıl 2,5 milyon bebeğin dünyaya geldiği Mısır'da hükümet, ulusal nüfus stratejisiyle 11 yılda doğum sayısını 8 milyon azaltmayı planlıyor

11 Aralık 2018 Salı 22:16
Mısır nüfus artışını frenlemeyi hedefliyor

KAHİRE (AA) - Mısır hükümeti, ulusal nüfus stratejisi uygulayarak 2030'a kadar doğum sayısını 8 milyon azaltmayı amaçlıyor.

Mısır Ulusal Nüfus Konseyi Raportörü Amr Hasan, Süveyş kentinde düzenlediği basın toplantısında, Sağlık Bakanlığı'nın nüfus raporunu açıkladı.

Mısır nüfusunun 98 milyona ulaştığını belirten Hasan, ülkede her yıl 2,5 milyon bebeğin dünyaya geldiğini aktardı.

Nüfus artışının bu şekilde devam etmesi halinde 11 yıl sonra nüfusun 119 milyona ulaşacağını kaydeden Hasan, bu süre zarfında ulusal nüfus stratejisiyle doğum sayısını 8 milyon azaltmayı hedeflediklerini ve uygulamanın başarılı olması halinde 2030'da nüfusun 111 milyon olacağını dile getirdi.

Stratejinin ayrıntıları hakkında bilgi vermeyen Hasan, nüfus artışının, yoksulluk, okuma yazma bilmeme, çocuk işçiliği ve erken evlilik ile yakından ilişkili olduğunu ifade etti.

- 4 ilde yoksulluk yüzde 50'yi geçti

Öte yandan Sağlık Bakanlığı'nın raporuna göre, Mısır'da 2008'de yüzde 22 olan yoksulluk oranı 2015'te yüzde 28'e yükseldi.

Minye, Asyut, Suhac ve Kana illerinde ise yoksulluk yüzde 50'nin üzerine çıktı.

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 22:16
  1. Mısır
  2. nüfus artışı

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