Mısır meclisinden İtalya'nın diplomatik ilişkileri kesme açıklamasına tepki

KAHİRE (AA) - Mısır meclisi, İtalyan öğrenci Giulio Regeni'nin iki yıl önce öldürülmesi soruşturması kapsamında, "İtalyan parlamentosunun diplomatik ilişkileri kesme" açıklamasını ön yargılı şeklinde niteledi.

Mısır meclisinden yapılan yazılı açıklamada, "İtalyan parlamentosunun, meclisimizle diplomatik ilişkileri askıya alma kararı, ön yargılı ve şaşırtıcıdır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, İtalya meclisinin "cinayet soruşturmasının sonuçlarının önüne geçmeye çalıştığı" iddia edilerek, Mısır meclisinin, "hukukun üstünlüğüne ve soruşturma makamlarının çalışmalarını etkilememe ilkelerine bağlı olduğu, tek taraflı eylemlerin iki ülkenin de çıkarlarına, hakikati ortaya çıkarmaya veya adalete ulaşma çabalarına hizmet etmediği" vurgulandı.

Roma Savcılığı, dün İtalyan polisi ve jandarması ile Mısır resmi makamları arasında yürütülen çalışmalar sonrasında Regeni'nin öldürülmesi olayıyla bağlantılı olabilecekleri iddiasıyla 7 Mısır gizli servis elemanının soruşturulacağını duyurmuştu.



Konuya ilişkin gazetecilere açıklama yapan İtalya Meclis Başkanı Roberto Fico da "Gerçek bir soruşturma ve yargılama olmadığı sürece İtalyan meclisi, Mısır parlamentosuyla arasındaki tüm diplomatik ilişkileri durduracaktır." ifadelerini kullanmıştı.



Mısır'da üniversite araştırması için bulunan ve 25 Ocak devriminin yıl dönümüne denk gelen 25 Ocak 2016 tarihinde kaybolan 28 yaşındaki Regeni'nin cesedi 3 Şubat'ta Kahire-İskenderiye çöl yolu üzerinde bir çukurda, işkence görmüş halde bulunmuştu.