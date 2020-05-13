Mısır Meclisi’nde koronavirüs depremi! Kadın vekilin testi pozitif çıktı, birçok kişi karantinada

Mısır Meclisi'ndeki bayan milletvekillerinden Şirin Ferrac'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Mısırlı Milletvekili Süleyman Vihdan, basına yaptığı açıklamada, Kovid-19 testi pozitif çıkan Ferrac'ın tedavisine başlandığını ve onunla temasa geçtiği tespit edilen 12 vekilin de karantinaya alındığını duyurdu.

Kendisi tedavide, 12 vekil karantinada

Vihdan, Ferrac'ın virüsü Meclis dışında halkla gerçekleştirdiği temaslar sırasında kaptığını ve başkent Kahire'deki Kasr el-Ayni Hastanesi'nde tedavi altına alındığını söyledi.

Ferrac ile temas ettikleri tespit edilen 12 milletvekili için de Kovid-19 testi yapılacağını aktaran Vihdan, söz konusu vekillerin önlem olarak karantinaya alındığını aktardı.

Ülkede 544 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi

Geçen hafta Mısır Meclisi'ndeki bütçe görüşmelerine katılan Ferrac, Genel Kurul'da milletvekillerine hitaben bir de konuşma yapmıştı.

İlk vakanın 19 Mart'ta görüldüğü Mısır'da şu ana kadar Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybı 544 olarak açıklandı. Resmi verilere göre halen vaka sayısının 10 bin 93 olduğu ülkede, iyileşen hasta sayısı ise 2 bin 326.