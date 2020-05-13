  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs

Mısır Meclisi’nde koronavirüs depremi! Kadın vekilin testi pozitif çıktı, birçok kişi karantinada

Mısır Meclisi’ndeki kadın milletvekili Şirin Ferrac'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve tedavisine başlandığı bildirildi. Öte yandan Ferrac’ın temas ettiği 12 vekilin de karantinaya alındığı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 16:01:00 -
Mısır Meclisi’nde koronavirüs depremi! Kadın vekilin testi pozitif çıktı, birçok kişi karantinada

Mısır Meclisi'ndeki bayan milletvekillerinden Şirin Ferrac'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Mısırlı Milletvekili Süleyman Vihdan, basına yaptığı açıklamada, Kovid-19 testi pozitif çıkan Ferrac'ın tedavisine başlandığını ve onunla temasa geçtiği tespit edilen 12 vekilin de karantinaya alındığını duyurdu.

Kendisi tedavide, 12 vekil karantinada

Vihdan, Ferrac'ın virüsü Meclis dışında halkla gerçekleştirdiği temaslar sırasında kaptığını ve başkent Kahire'deki Kasr el-Ayni Hastanesi'nde tedavi altına alındığını söyledi.

Ferrac ile temas ettikleri tespit edilen 12 milletvekili için de Kovid-19 testi yapılacağını aktaran Vihdan, söz konusu vekillerin önlem olarak karantinaya alındığını aktardı.

Ülkede 544 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi

Geçen hafta Mısır Meclisi'ndeki bütçe görüşmelerine katılan Ferrac, Genel Kurul'da milletvekillerine hitaben bir de konuşma yapmıştı.

İlk vakanın 19 Mart'ta görüldüğü Mısır'da şu ana kadar Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybı 544 olarak açıklandı. Resmi verilere göre halen vaka sayısının 10 bin 93 olduğu ülkede, iyileşen hasta sayısı ise 2 bin 326.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı